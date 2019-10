Američania nebudú pomáhať s mierom: Ďalej sťahujú vojakov zo Sýrie

Spojené štáty pokračujú v sťahovaní svojich vojakov zo severovýchodnej Sýrie a žiadne americké pozemné sily nebudú pomáhať zachovávať bezpečnú zónu, ktorá je súčasťou dohody o prímerí dosiahnutej s Tureckom.

V piatok to oznámilo americké ministerstvo obrany (Pentagón), ktoré citovala tlačová agentúra AFP. Americké sily zostanú v kontakte s Tureckom aj so sýrskymi kurdskými bojovníkmi, ktorí boli spojencami USA v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), uviedol minister obrany Mark Esper.

Bezpečná zóna medzi Tureckom a Kurdmi na severe Sýrie má byť zriadená práve na základe dohody, ktorú vo štvrtok oznámil viceprezident USA Mike Pence po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko súhlasilo s pozastavením svojej ofenzívy na severe Sýrie na päť dní. Prezident Donald Trump dal prakticky "zelenú" tureckému útoku, keď stiahol malý počet príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek pôsobiacich po boku kurdských bojovníkov - ich úlohou bolo zároveň odradiť Turecko od vojenskej akcie v Sýrii.

Trump neskôr nariadil stiahnutie všetkých okolo 1000 amerických vojakov, nasadených v severovýchodnej Sýrii. "Spojené štáty pokračujú v uváženom sťahovaní zo severovýchodnej Sýrie tak, ako to predtým oznámili," uviedol Esper vo vyhlásení. "Na udržiavaní tejto bezpečnej zóny sa nebudú zúčastňovať žiadne americké pozemné sily," dodal.

USA však budú vykonávať vzdušný prieskum nad zónou, uviedol vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu. Účelom prieskumu bude dohliadať na väznice so zadržiavanými bojovníkmi Islamského štátu.