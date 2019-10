Exprezident Andrej Kiska: Tajné stretnutie s majiteľmi Esetu

Obyčajné stretnutie alebo zháňa sponzorov? Exprezident Andrej Kiska (56) sa v posledných mesiacoch venuje svojej novej strane Za ľudí. Nedávno mali ustanovujúci snem a po Slovensku spustil veľkú bilbordovú kampaň.

Už pri oznamovaní strany hovoril, že pred voľbami minie státisíce eur, s ktorými mu budú pomáhať aj ďalší ľudia. Nový Čas zachytil Kisku na stretnutí s viacerými podnikateľmi zo slovenskej spoločnosti Eset. Medzi nimi bol aj Anton Zajac, ktorý v minulosti priznal, že ak bude záujem, peniaze Kiskovi poskytne. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Na schôdzke v piatok krátko popoludní v bratislavskej reštaurácii sa zišla celá skupina ľudí, ktorí sa pohybujú okolo Esetu. Najznámejšou tvárou pre slovenskú verejnosť bol práve Kiska. Ten sa ponoril do družnej debaty práve so spolumajiteľom firmy Zajacom. Ten je podľa aktuálneho rebríčka Forbes 16. najbohatším Slovákom s majetkom viac ako 260 miliónov eur.

Exprezident s ním trávil čas v družnej debate, no venoval sa aj ďalším hosťom. Kiska a jeho strana Za ľudí budú v kampani potrebovať státisíce eur. Už v minulosti sa práve spolumajiteľ Esetu Zajac vyjadril, že je ochotný financovať stranu. „Andrej Kiska musí pokračovať ďalej, jeho kredit je veľmi silný. Urobil obrovský kus práce a pokiaľ by mal plány zmeniť Slovensko, tak určite to podporím,“ povedal ešte počas volebnej noci v marci tohto roku Zajac pre SME.

V minulosti podporoval Zuzanu Čaputovú a peniaze poskytol aj Progresívnemu Slovensku či iniciatíve Miroslava Beblavého. Zajac odmieta, že by to robil zo zištných dôvodov: „Nechcem za to žiadne protislužby, žiadne kontrakty.“ Kiska sa na jeho pomoc spoliehal už pred pár mesiacmi. „Na Slovensku je tak veľa dobrých ľudí, ako je aj pán Zajac, dúfam, že pomôžu,“ hovoril v relácii Na telo. Nový Čas sa ho pýtal, či sa so Zajacom dohodli, no do uzávierky neodpovedal.

Na schôdzke však nechýbali ani ďalší spolumajitelia Esetu ako Richard Marko, Peter Paško či Maroš Grund. Nie je jasné, či sa stretnutie nekonalo aj pri príležitosti galavečera Nadácie Eset, ktorý prebehol práve v piatok večer. Na ňom oceňujú výnimočných vedcov.