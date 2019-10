Misska Šebestová má nový flek: Dohnala ju kríza s futbalistom Ďuricom do práce?

Misska a bývalá riaditeľka súťaže krásy Magdaléna Šebestová (36) tvorí pár s futbalistom Jánom Ďuricom (37) už takmer sedem rokov.

Len nedávno však vyplávalo na povrch, že dvojica prežíva vo vzťahu poriadnu krízu. Ani miliónové zárobky jej muža ju však po návrate na Slovensko doma neudržali a okrem starostlivosti o dcéru Ninku (4) sa Magda rozhodla myslieť dopredu a postarať sa o seba. To jej nebolo cudzie ani v minulosti, keď šéfovala súťaži krásy. Prečo sa rozhodla prijať flek a ako prežíva turbulentné obdobie so športovcom, porozprávala exkluzívne pre Nový Čas.

Šebestová je od tohto roka na Slovensku. Jej partner Ďurica totiž ukončil pôsobenie v českej Dukle Praha a svoje skúsenosti posúva momentálne ako asistent hlavného trénera hráčom druholigovej Petržalky. Od narodenia ich dcérky Ninky v máji 2015 rodina precestovala viacero krajín. Najprv to bolo Rusko, neskôr Turecko a naposledy spomínané Česko. V zahraničí sa o príjem v domácnosti staral výlučne futbalista, ktorému počas aktívnej kariéry cinkali na účet státisíce až milióny eur.

Misska sa tak zvŕtať v práci nemusela a svoj čas mohla venovať ich dcére Ninke. Po návrate na Slovensko sa však krásna Magda rozhodla zarezávať tiež a pustila sa do manažovania obchodu. Doma tak aj napriek dobrému finančnému zázemiu nezostala. Fotografovi Nového Času sa podarilo brunetku zachytiť v jednom z nákupných centier.

Pobehovanie po predajni so šperkami s papiermi v ruke a vybavovanie práce nasvedčovali tomu, že kráska si neprišla kúpiť nový prsteň, ale pre firmu maká. To nakoniec potvrdila aj samotná Magda. „Pre luxusné klenotníctvo Halada pracujem od septembra. Je to firma so 40-ročnou tradíciou v Česku, ktorá sa rozhodla expandovať na Slovensko. Moja pozícia je area manager pre Slovensko. Momentálne sme otvorili prvú predajňu v Bratislave a ďalšie dve sa plánujú,“ vysvetlila Novému Času sexica.

Magda sa tak vrátila do pracovného kolotoča, čo jej podľa vlastných slov veľmi vyhovuje. V minulosti tiež nestála len doma pri „hrncoch“. Jeden čas bola aj riaditeľkou súťaže krásy, ktorá ju zamestnávala a okrem toho pracovala pre predajňu s exkluzívnou módou. V spoločnom živote s futbalistom to však, zdá sa, nie je celkom ružové, a preto Magda zrejme myslí dva kroky dopredu.

Chcú byť dobrí rodičia

Nový Čas ešte v máji odhalil krízu v ich vzťahu. Obaja však boli v tom období na slovo skúpi, no tieto informácie nepotvrdili, ani nevyvrátili. Dnes už Magda otvára svoju trinástu komnatu a vykladá karty na stôl.

„Priznávam, náš vzťah prechádza posledný rok krízou, ale obaja sa snažíme k tomu pristupovať s najväčšou vážnosťou. Snažíme sa byť momentálne hlavne tými najlepšími rodičmi a až čas ukáže, ako sa všetko vyvinie. Ja osobne nechávam veci plynúť a venujem sa hlavne práci a dcérke,“ hovorí bez okolkov Šebestová. Je teda isté, že pre prominentný pár je najdôležitejšie šťastie ich dcérky Ninky. V slovách Magdy však cítiť, že je ešte šanca, aby si s Jánom opäť k sebe cestu našli.