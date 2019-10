Drogová vojna v Mexiku sa ešte viac vystupňovala: Kartel prišiel oslobodiť El Chapovho syna

Scény ako z vojnovej zóny! Mexický drogový kartel obliehal celé mesto po zatknutí jedného zo synov odsúdeného bossa El Chapa. Po niekoľkých hodinách boja ho bezpečnostné zložky museli prepustiť.

V Mexiku už roky zúri drogová vojna. Že sa však môže ešte viac vystupňovať, si málokto vedel predstaviť. V meste Culiacán na západnom pobreží však drogové gangy ukázali svoju skutočnú silu.

Všetko spustila obyčajná náhoda. Hliadka Národnej gardy pri rutinnej kontrole dokladov našla Ovidia Guzmána Lópeza. Je to jeden zo synov El Chapa, ktorý nedávno dostal v USA doživotie. Jeho kartel Sinaloa okamžite vyslal do Culiacánu svojich ozbrojencov, ktorí začali mesto obliehať.

Prišli na autách vyzbrojených ťažkými guľometmi. V rukách mali automatické pušky a boli ovešaní granátmi. Na vstupoch do mesta urobili barikády z horiacich áut, aby sa tam nedostali bezpečnostné zložky zvonku. Potom sa začal boj o budovu, v ktorej držali Ovidia.

Svedkovia hlásili dve prestrelky. Prvá sa začala vo štvrtok o pol štvrtej popoludní a trvala 20 minút. Po nej nasledovala druhá, ktorá trvala štyri hodiny až do večera. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery zachytávajúce dym nad mestom, ozbrojencov jazdiacich po uliciach, ale aj bežných ľudí vrátane rodín s deťmi, ako sa počas streľby krčia na uliciach za svojimi autami.

Národná garda sa nakoniec rozhodla Ovidia prepustiť, aby ušetrila životy, a obnovila poriadok. Až potom sa ozbrojenci stiahli. Zanechali za sebou spúšť, horiace autá, barikády a mŕtvoly. Úrady až ráno pripustili, že násilie si vyžiadalo dvoch zabitých a 21 zranených. Presné číslo však bude vyššie – na záberoch bolo vidno minimálne štyri mŕtve telá na rôznych uliciach.

El Chapo, vlastným menom Joaquín Guzmán, viedol kartel Sinaloa až do svojho zatknutia. Po ňom to prevzali najmä jeho synovia Iván Archivaldo Guzmán a Jesús Alfredo Guzmán. Predpokladalo sa, že Ovidio nehrá v karteli významnú rolu, no reakcia banditov naznačuje niečo iné. Právnik rodiny Guzmánovcov José Luis González Meza ráno po bitke v Culiacáne oznámil médiám, že Ovidio je živý a na slobode.