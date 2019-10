Mama hokejistu Černáka vidí súvislosť so zhoreným autom syna: Za podvod jej hrozí až 12 rokov!

Dobieha ju minulosť?! Mama hokejistu Erika Černáka (22) Iveta (49) má problém. Ako konateľka eseročky čelí obžalobe z podvodu vo výške takmer 100 000 eur.

Nesplácala včas drahé automobily značky BMV v celkovej hodnote až okolo 180 000 eur a hrozí jej 5 až 12 rokov basy. V júli jej synovi, reprezentačnému obrancovi z klubu NHL Tampa Bay Lightning, ktosi v Košiciach podpálil luxusný mercedes a následne v Novom Čase o obrovských dlhoch jej partnera Petra prehovoril veriteľ.

Na Okresnom súde v Košiciach zástupcovia lízingovej spoločnosti pred senátom vypovedali, že klientka začiatkom roku 2016 za vozidlá BMV X6 a BMV X5 nestíhala uhrádzať splátky, a hoci jej posielali aj upomienky, museli pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy. Dlžná suma pritom dosiahla až vyše 98 000 eur!

Obžalovaná reagovala len týmito poznámkami: „Prečo so mnou nechceli komunikovať, keď som prišla do Bratislavy? Vozidlo BMV X5 som nemala ani mesiac, keď mi zrušili zmluvu...“ Za veriteľa prítomný vedúci tímu pohľadávok a jeho kolegyňa vysvetlili, že v prípade dlhu za jedno vozidlo bolo štandardné, aby pri neplnení predpísaných splátok dlžníkovi odobrali toto vozidlo a odstúpili od zmluvy aj na ďalšie.

„Dlhšie omeškanie a nehradenie splátok bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy z našej strany,“ uviedli zástupcovia tejto lízingovky. Hoci obe luxusné autá sa napokon podarilo odpredať a dlh už nie je, obžalovaná má na krku zmenu hospodárskych výsledkov firmy a toto falšovanie pri podpise zmlúv sa považuje za podvod. „Je to zase niekoho robota, ja sa k ničomu nebudem vyjadrovať,“ reagovala hokejistova mama Iveta po súde, ktorý odročili na december. Napokon však Novému Času povedala aspoň toto: „Ja som tu nevinne, je to vykonštruované a dokážem to. Súvisí to so zhoreným autom a synom, lebo nás napádajú ľudia, ktorí sú za tým.“