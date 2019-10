Deti zo škôl sa išli za Slovanom potrhať: Tehelné pole bude praskať vo švíkoch!

Plný dom! Vedenie futbalového Slovana je radosťou bez seba. Už týždeň pred dôležitým zápasom Európskej ligy proti Wolverhamptonu (24. 10. o 18.55 hod.) hlásia belasí vypredané.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Sme nesmierne radi, aký záujem prejavili základné školy a futbalové kluby o bezplatné vstupenky pre deti na zápas s Wolverhamptonom. Môžeme skonštatovať, že pre deti bolo vystavených viac než 17 000 bezplatných vstupeniek a ešte evidujeme 130 nevybavených žiadostí. Je teda jasné, že deti o týždeň úplne zaplnia Tehelné pole. Veríme, že vytvoria nášmu mužstvu skvelú atmosféru a získajú krásny zážitok, ktorý v nich môže prebudiť vzťah k futbalu a nášmu klubu,“ uviedol v tlačovej správe marketingový riaditeľ ŠK Slovan Tomáš Straka.

„Povedal som to už po zápase s Besiktasom, kde nás bolo podporiť 6-tisíc detí, že pre mňa to bol jeden z najsilnejších zážitkov v mojej kariére. Teraz, keď bude Tehelné pole vypredané deťmi, to si ani len nedokážem predstaviť. Bude to špeciálny večer. Ak mám byť úplne úprimný, tak sa už naozaj neviem dočkať zápasu s Wolverhamptonom, ale najprv tu máme v sobotu Pohronie,“ povedal najlepší hráč Slovana Andraž Šporar.

Slovinský ostrostrelec dúfa, že na víkendové ligové meranie síl prídu taktiež fanúšikovia všetkých vekových kategórií v hojnom počte. „Nechcem porovnávať, ale poviem príklad. Počas môjho pôsobenia v Bazileji chodilo na každý zápas 20 000 ľudí, ktorí neriešili, aký súper práve prišiel, ale chodili na futbal preto, aby podporili svoj klub. Takých ľudí určite máme v hľadisku aj my, ale boli by sme radi, ak by ich bolo viac,“ dodal Šporar.