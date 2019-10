Španielsko žiada vydanie expremiéra Katalánska: On sa spolieha na poslaneckú imunitu, má to háčik

Španielsky Najvyšší súd informoval belgické justičné orgány, že bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont nemá poslaneckú imunitu, ktorá by mohla brániť jeho vydaniu do Španielska.

Informovala o tom v piatok agentúra AP. Puigdemont, hlavný aktér politických snáh o osamostatnenie Katalánska, koncom októbra 2017 opustil Španielsko, aby unikol súdnemu konaniu a uväzneniu. Momentálne žije v exile v Belgicku.

Tam sa aj v piatok dostavil na federálnu políciu v Bruseli, kde sa podrobil výsluchu. Následne sa mohol slobodne vrátiť do svojho bydliska vo Waterloo, napísal belgický denník La Libre Belgique.

Puigdemont prišiel na políciu v súvislosti so zatykačom, ktorý naňho tento pondelok vydal španielsky Najvyšší súd. Puigdemont sa počas výsluchu odvolal na svoju imunitu spojenú so svojím zvolením za poslanca Európskeho parlamentu a odmietol svoje vydanie do Španielska.

Podľa zdrojov z okolia bývalého katalánskeho premiéra sa belgický sudca rozhodol, že ponechá Puigdemonta na slobode, ako to bolo aj v prípade predchádzajúcich dvoch európskych zatykačov (v rokoch 2017 a 2018). Puigdemont však musí zostať k dispozícii belgickej justícii, kým analyzuje nový európsky zatykač.

Denník La Libre Belgique informoval, že belgická prokuratúra potvrdila prijatie žiadosti o Puigdemontovo vydanie, ktorá však bola v španielčine. Belgická strana požiadala španielskych kolegov o zaslanie preloženej verzie. Očakáva sa, že preklad dostane na budúci týždeň.

Puigdemont sa doteraz úspešne vyhol pokusom o vydanie z Nemecka i Belgicka, kde utiekol koncom roka 2017 po neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti v Katalánsku.

V máji tohto roku bol Puigdemont zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Španielsky vyšetrujúci sudca Pablo Llarena, ktorý sa kauzou Puigdemonta zaoberá, upozornil belgické úrady, že katalánsky politik sa úradu europoslanca neujal, pretože zložil sľub vernosti španielskej ústave, ako to od zvolených europoslancov žiadala španielska volebná komisia. Puigdemontov mandát je tak oficiálne neobsadený.

K vydaniu tretieho zatykača na Puigdemonta došlo v pondelok, keď španielsky najvyšší súd poslal do väzenia deviatich z dvanástich katalánskych lídrov. Vymeral im tresty od 9 do 13 rokov väzenia.