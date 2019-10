Manželov si odchytili zamestnanci letiskovej kontroly: To, čo mali ukryté v kufri, zarazilo všetkých

To je sila! Pár, ktorý sa chcel vycestovať do cudziny, zostal v šoku, keď uvidel obsah svojej príručnej batožiny.

Voirrey a Nick Coolenovci boli na ceste do New Yorku, aby mohli osláviť Nickovu štyridsiatku. To však ešte netušili, čo im nájdu v príručnej batožine počas bezpečnostnej letiskovej kontroly.

Zamestnanci letiska odhalili, že v kufri manželov sa ukrýva jedna z ich troch mačiek, o čom nemali ani potuchy. Nick pre dailymail.co.uk vysvetlil, že tašku mali poloprázdnu, keďže plánovali v New Yorku niečo kúpiť. Ich mačka Candy si to zrejme vysvetlila inak... "Poznáte ten pocit, keď sa dostanete do vedľajšej miestnosti na letisku, pretože máte v príručnej batožine mačku?" napísal k fotografiám Nick na Facebooku.

Našťastie, všetko dobre dopadlo a po mačku prišiel otec Voirrey, vďaka ochote ktorého manželia stihli svoj let.