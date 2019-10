Na spor Košíc s parkovacou firmou EEI doplácajú vodiči: Nevieme, komu máme platiť parkovné

Malé víťazstvo. Mesto Košice v spore o parkovanie so spoločnosťou EEI doteraz ťahalo za kratší koniec. Najnovšie však získalo vietor do plachiet vďaka rozsudku košického okresného súdu, ktorý potvrdil neplatnosť zmluvy.

Tento názor v minulosti zastávala aj Právnická fakulta košickej Univerzity P. J. Šafárika. Nový Čas zisťoval názory domácich priamo na parkoviskách. Vodiči majú nekonečného sporu už plné zuby. Stále totiž netušia, do ktorého parkomatu majú hádzať mince. Nové vedenie mesta slávi prvé veľké víťazstvo v spore o prenájme parkovacích plôch so spoločnosťou EEI. Žaluje ju o vypratanie aj zaplatenie finančnej náhrady. Okresný súd Košice I. v stredu rozhodol o vydaní medzitýmneho rozsudku s konštatovaním, že nájomná zmluva z roku 2012 medzi žalobcom a žalovaným nie je platná. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

O ďalších sporných otázkach, ako o vyprataní dotknutých mestských pozemkov aj finančnej náhrade, bude súd rozhodovať až po nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku. Rozhodnutie by malo byť doručené mestu do 30 dní. „Nielen my, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, viacero právnych autorít na Slovensku, ale aj súd sa stotožnil s tým, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. To dokazuje správnosť nášho rozhodnutia, keď sme začiatkom roka prebrali parkovací systém v meste a podnikli odvtedy viacero dôležitých krokov, aby mohol začať fungovať,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.

S rozhodnutím nesúhlasia

Spoločnosť EEI sa nad vyneseným rozsudkom len pohoršuje. „Súd nám vyjadrenie mesta Košice z augusta 2019 doručil, z nepochopiteľných dôvodov, až minulý piatok. Našou odpoveďou k tomuto vyjadreniu, ktoré sme doručili na pojednávaní, sa sudca už fakticky nezaoberal. Uvedený postup vzbudzuje pochybnosti o zákonnosti súdneho konania,“ uvádza vo svojom stanovisku súkromná firma s tým, že medzitýmny rozsudok sudca na pojednávaní nijako neodôvodnil. Bratislavská parkovacia spoločnosť, ktorú drvivá väčšina domácich odmietala už od začiatku, sa napriek všetkému nevzdáva. Vo svojom stanovisku hovorí o procesných pochybeniach, ktoré odôvodňujú podanie odvolania. „Naďalej sme presvedčení, že nájomná zmluva je platná,“ uzavrela EEI.

Ako vnímate spor o parkovanie v meste?

Roman (47), podnikateľ Otvoriť galériu Roman, podnikateľ Zdroj: parik struk Je to vec mesta, ono si to celé spôsobilo, staré vedenie aj nové. Problém je aj v súdoch, bratislavský v minulosti rozhodol, že zmluva je platná, košický, že je neplatná... Teraz som zaplatil EEI, aby som sa dostal na závorové parkovisko.

Milan (27), zdravotníctvo Otvoriť galériu Milan, zdravotníctvo Zdroj: parik struk Podľa mňa tu ide o peniaze a navzájom sa o ne naťahujú. Ni- kto z domácich nevie, čo má robiť, ľudia sú už z toho nervózni. My občania vnímame len to, že sa mesto a EEI naťahujú na súdoch a vodiči netušia, komu platiť.