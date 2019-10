Whitney († 48) bude mať svetové turné sedem rokov po smrti: Fanúšikovia ju uvidia aj v Bratislave

Nepredstaviteľné sa stane skutočnosťou. Sedem rokov po tragickom úmrtí pop divy Whitney Houston († 48) ju opäť budeme môcť vidieť na koncertnom pódiu. Vďaka hologramovej technike si s ňou fanúšikovia zaspievajú jej najväčšie hity.

Obdivovatelia najmilovanejšej speváčky všetkých čias Whitney Houston († 48) majú obrovský dôvod na radosť. Vracia sa totiž na stage. Celý svet precestuje vysokotechnologická megašou An evening with Whitney (Večer s Whitney). Na starosti to má technologická spoločnosť BASE hologram, ktorá prevádzkuje unikátne hologramové koncerty nesmrteľných legiend. Súhlas im oficiálne dali pozostalí a bývalý manažment speváčky.

Nadchádzajúce veľkolepé hologramové turné popovej divy sa začne začiatkom budúceho roka vo Veľkej Británii, navštívi i Mexiko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko či Švajčiarsko. Severná Amerika by sa koncertov mala dočkať budúcu jeseň. Na Slovensko Whitney nikdy nezavítala, no aspoň takto si ju budú môcť fanúšikovia prvýkrát pozrieť - veľkolepá šou sa uskutoční 21. marca 2020 v bratislavskej Inchebe.

Súčasťou megakoncertu sú tanečníci, speváci a živá kapela - budú na veľkolepej scéne s osvetlením. Fanúšikovia sa môžu tešiť na megahity, ako sú I will always love you, I wanna dance with somebody či Higher love.

Najbližšie zastávky

19. marca - Zürich, Švajčiarsko

20. marca - Berlín, Nemecko

22. marca - Viedeň, Rakúsko