Bugár reaguje na kauzu nahrávky Gorila: Použila SMK pod jeho vedením špinavé peniaze?

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár tvrdí, že on ani žiadny jemu blízky človek nebol v konšpiračnom byte z kauzy Gorila.

Rovnako hovorí, že Gorila je zmes pravdivých a nepravdivých informácií. Spochybňuje informácie o Transpetrole, kde sa spomína aj vtedajšia SMK, ktorej Bugár šéfoval. Na brífingu v parlamente sa Bugár ohradil voči vyjadreniam šéfa Smeru-SD Roberta Fica na jeho adresu v súvislosti s kauzou.

"Ani ja, ani žiaden môj blízky človek sme neboli v spomínanom byte. A dokonca aj tie veci, ktoré sú v Gorile, sú veľmi ľahko vyvrátiteľné," povedal šéf Mosta-Híd. Pripomenul, že v konšpiračnom byte sa malo hovoriť napríklad o tom, že v prípade odkúpenia akcií Transpetrolu sa treba dohodnúť s ním. "Kto ich odkúpil? Až druhá Ficova vláda odkúpila od Jukosu tieto akcie, veď tým sa aj chválili," reagoval.

Bugár si podľa svojich slov myslí, že úlohou politikov nie je komentovať, ale vytvárať prostredie, aby mohli orgány konať. "Úlohou vyšetrovacích orgánov je, aby zistili, kto akým spôsobom zasahoval do systému a ako vytváral fakticky to, že dnes môžeme o tom hovoriť, že právny štát je ohrozený. Toto je úloha politikov, aby zabezpečili všetko okolo vyšetrovania. Ak je potrebné ešte zmeniť nejaké zákony, aby ich zabezpečili, a nie aby obviňovali iných," upozornil.

Šéf Mosta-Híd sa tiež ohradil voči slovám Fica, ktorý vo štvrtok povedal, že na kauzu sa treba pýtať aj Bugára, ktorý bol vtedy vo vláde s Mikulášom Dzurindom. "Nemyslím si, že sa takýmto spôsobom utužujú vzťahy v rámci koalície," povedal. "Má to význam? Ak politik bude politika osočovať, pýtať si nejaké vysvetlenie, bude to v prospech vyšetrovania? Myslím si, že nie, na to sú iné orgány a ja tvrdím, tie orgány jednoznačne konajú, najmä teraz, keď tam je nové vedenie Policajného zboru," odpovedal Bugár na otázku, či sa bude Fica pýtať na stretnutie v konšpiračnom byte.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár tiež odmieta, že by Strana maďarskej koalície (SMK) pod jeho vedením používala špinavé peniaze. V údajnej nahrávke z kauzy Gorila sa spomína v súvislosti s províziami aj SMK. "Chcel by som vidieť, kde sú tie provízie. Je, samozrejme, možné, že niektorí z toho mali nejaký úžitok," skonštatoval s tým, že sa nedá pri všetkých predpokladať, ako sa budú v budúcnosti správať. Bugár tiež povedal, že ho nikto v súvislosti s províziami nevyhľadával.