Priaznivci futbalu po celom svete sa hádajú: Je toto gól alebo nie?

Futbalová dilema, ktorá moce hlavu fanúšikom po celom svete. Padol z penalty gól? Otázka je jednoduchá, no je také aj riešenie?

Sporný moment pochádza z Chorvátska. Pokutový kop sa chystal premeniť jeden z futbalistov.

Kop z bieleho bodu, brankár letí do správnej strany, ale loptu míňa. Tá by mala skončiť za jeho chrbtom, no v tomto prípade je všetko inak. Lopta je vedľa bránky.

Bol to gól alebo nie? Fanúšikovia sa delia na dva tábory. Jeden z nich hovorí, že lopta prešla čiarou a a vyšla von cez dieru v sieti. Iní tvrdia, že lopta nikdy bránkovú čiaru nepreťala a sieťou prešla len z vonkajšej strany.

Rozhodca gól neuznal a hráči sa hnevali márne. Ako by ste rozhodli vy?