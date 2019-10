Vojna neurochirurgov pokračuje: Zúfalá mama sa pre operáciu Lukáša obrátila aj na súd

Konflikt pokračuje. Ani po reoperácii Lukáša (15), ktorý trpel nádorom na mozgu, sa spor dvoch neurochirurgických pracovísk neskončil.

Po utorkovou oznámení neurochirurga Roberta Chrenka, že pre diskreditáciu opúšťa Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), v stredu prehovoril aj Lukášov operatér profesor Juraj Šteňo. Urobil tak v spoločnosti matky tínedžera, svojho syna Andreja Šteňa a ďalších lekárov. Matka priznala, že v zúfalstve sa v boji o svoje dieťa obrátila aj na súd.

Profesor Šteňo tvrdí, že neurochirurg Robert Chrenko, ktorý Lukáša operoval ako prvý, matke chlapca klamal. „Nielenže neodstránil nádor, ale napísal, že to odstránil celé,“ tvrdil na tlačovke. Prípad však na profesnej úrovni s kolegom z vedľajšieho pracoviska nekonzultoval. Chrenko, ktorý 12 rokov pôsobil v susednom Rakúsku, si za svojou prácou a postupom stojí. „Som absolútne presvedčený, že som svoju prácu odviedol perfektne,“ tvrdil ešte v utorok, keď oznámil svoj odchod z NÚDCH.

Šteňo vysvetľoval aj to, prečo prípad mediálne prezentoval a verejne ukazoval snímky magnetickej rezonancie hlavy Lukáša.obhajoval svoje konanie a pokračoval. „Moje prvé stretnutie s touto kauzou bolo začiatkom septembra. Mal som mame klamať, alebo jej povedať pravdu, že tam nádor zostal celý a operácia je nevyhnutná?“ Šteňo kontaktoval aj ministerku zdravotníctva a snažil sa situáciu riešiť.

NÚDCH totiž nechcel, aby dieťa bolo prevážané na iné pracovisko a Šteňo apeloval na čo najrýchlejšiu reoperáciu. Operovať ale chcel svojimi prístrojmi a dieťa vrátiť na pooperačnú starostlivosť do NÚDCH.

Neodkladné opatrenie

Lukášova mama sa v zúfalstve obrátila aj na súd. Žiadala neodkladné opatrenie do 24 hodín, aby jej syna mohol operovať profesor Šteňo. „Na súde sa to rozseklo a zrazu to bolo možné,“ vysvetlila. „Urobila som to zo zúfalstva. Nechcela som len vyjadrenie ministerky, chcela som to oficiálne,“ doplnila matka. Sudkyňa podľa Šteňa navrhla zmier a operácia sa teda mohla na druhý deň uskutočniť. „Bolo to však pod podmienkou, že do konca týždňa stiahnem žalobu,“ uviedla. Takmer po šesťhodinovom zákroku previezli chlapca o 200 metrov do NÚDCH, kde absolvoval pooperačnú liečbu.

Postoj ministerstva

Na kauzu reagovalo aj ministerstvo zdravotníctva. Po oznámení o odchode špičkových odborníkov z Neurocentra NÚDCH požiadalo jej generálneho riaditeľa Ladislava Kuželu, aby sa lekára Chrenka a profesora Rudinského pokúsil presvedčiť, aby zostali. Ešte v utorok bol z pozície prednostu Neurochirurgickej kliniky LF UK UNB odvolaný syn operatéra Andrej Šteňo. Ten v stredu povedal, že to považuje za neštandardné a že odvolanie dostal bez udania dôvodu. „Zrejme som svojou aktivitou niekomu stúpil na otlak,“ konštatoval exprednosta. Ako dodal, nevylučuje, že jeho „ozývanie sa“ malo veľký vplyv na toto odvolanie. „Spravil by som to znova. Znova by som sa ozval,“ uzavrel Andrej Šteňo.