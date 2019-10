Maroš Kramár má politikov v žalúdku: Rozhorčený herec zvažuje odchod zo Slovenska!

Herec Maroš Kramár (60) stvárňuje v seriáli Za sklom kontroverznú postavu podnikateľa Voznera, ktorý má na svedomí finančné podvody. Jeho životom však politika hýbe aj mimo televíznych kamier. Situácia v našej krajine mu leží v žalúdku až natoľko, že premýšľa nad odsťahovaním sa.

Kramár hrá v seriáli Za sklom podnikateľa, ktorý má na svedomí finančné machinácie a je prepojený s politikmi. „Radšej by som hral vymyslenú postavu a nie reálnu. Lebo to, čo tam hrám, je naozaj a to je nič proti tomu, čo sa dozvedáme každý deň a to je dosť nechutné. Je to strašné, čo sa tu deje,“ vyjadril sa pre Jojku Kramár, ktorý tak narážal na väzobne stíhaného Mariana Kočnera a politickú situáciu.

„Rozum mi neberie, že ľudia volia tých istých, o ktorých je jasné, že ich okrádajú. Som zlostný, lebo sa blížia voľby a mám strach, že moje deti aj my všetci budeme musieť odísť, a to je najhoršie! Ja tu chcem zostať, lebo Slovensko je krásne, nemáme zemetrasenia, tajfúny, my si to tu fakt dodr*eme sami,“ dodal rozhorčený herec.