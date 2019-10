Ján Sýkora si zo zranenia ťažkú hlavu nerobí: Rameno obviažem a hrám ďalej

Šťastie v nešťastí. Hokejový útočník Ján Sýkora (29) z Detvy nedohral nedeľňajší zápas proti Slovanu pre problémy s ramenom, ktoré ho vyradilo z hry už aj v minulosti.

Hoci stále netrénuje, na ľad sa vráti už zajtra v stretnutí proti Novým Zámkom!

V 51. minúte zápasu proti belasým (2:4) Ján Sýkora zamieril predčasne do kabíny držiac sa za rameno, čo neveštilo nič dobré. Počas kariéry ho už totiž trápilo viackrát.

„Jedno i druhé som mal už operované. Dosť ma to bolelo, preto som šiel hneď na röntgen, no mám to len silno narazené. Zatiaľ netrénujem, ale v piatok to poriadne obviažeme a chcem hrať,“ ubezpečil Ján Sýkora.

Po uplynulej sezóne sa rozhodol pre návrat do rodnej Detvy, čo ocenili jeho najbližší a hokej si v domácom prostredí užíva. Aj vďaka jeho výkonom mužstvo po piatich prehrách zaznamenalo päť víťazstiev, ktoré zavŕšilo triumfom v Košiciach, kde práve Sýkora strelil hetrik. „Škoda toho slabšieho úvodu, mali sme tam pozbierať nejaké body a mohli sme byť v tabuľke vyššie. Doma som spokojný, máme skvelých fanúšikov, ktorí nás povzbudzujú bez ohľadu na skóre. V Detve sa hrá každému súperovi ťažko. Zatiaľ mám priemer bod na zápas, tak verím, že mi to vydrží až do konca sezóny,“ želá si útočník so skúsenosťami z reprezentácie.

Do nej sa vlani z Detvy dostali Martin Chovan s Radovanom Pulišom a motivácia by to mohla byť aj pre Sýkoru. „Za reprezentáciu som už niečo odohral a rád by som sa tam ešte ukázal. Uvidíme, ako sa mi bude dariť, no chalani dokázali, že aj z menšieho klubu vedie cesta do národného tímu. Treba len dobre hrať,“ doplnil Ján Sýkora.