Zúfalý boj taxikárky Michaely s poisťovňou: Banálna havária ma pripravila o živobytie!

Prežíva náročné obdobie. Po tom, čo do bratislavskej taxikárky Michaely (27) koncom augusta nacúval vodič s dodávkou, prišla nielen o auto, ale aj o živobytie.

V ťažkej situácii ju prichýlila najlepšia kamarátka. Napriek tomu, že preukázala, ako k nehode došlo a vinu priznal aj vodič dodávky, musí zaplatiť za servis 1 800 €, ktoré nemá.

Michaela sa vracala domov, keď jej na križovatke Bakošková - Podlesná do auta nacúvala dodávka. „Stalo sa to z nepochopiteľnej príčiny. Stáli za mnou autá, takže som nemohla nič robiť,“ priblížila mladá žena. Po vzájomnej komunikácii so šoférom dodávky svoje auto na odporúčanie poisťovne odviezla do servisu v Lamači, kde vykonali podrobnú obhliadku. „Dali dole nárazník aj svetlo. Pod nárazníkom boli posunuté chladiče, ktoré museli vymeniť. Opravu konzultoval servis s likvidátorom a poisťovňou, ktorá tieto opravy schvaľovala,“ priznala taxikárka, podľa ktorej opravy vyčíslili na vyše 2 600 €.

Po týždni, keď už bolo auto opravené, zaslal servis poisťovni Allianz faktúru. „Napriek tomu, že šofér dodávky priznal chybu, poisťovňa tvrdila, že potrebuje ešte raz urobiť obhliadku dodávky,“ povedala Michaela, ktorá sa konečný verdikt dozvedela až po vyše mesiaci.„Likvidátor skonštatoval, že suma 800 € mi musí stačiť a zvyšných 1 800 € musím doplatiť,“ vraví rozhorčená žena, ktorá prišla o zdroj príjmu. Keďže svoje auto má blokované servisom, snažila sa s nimi dohodnúť na splátkovom kalendári, aby mohla taxikárčiť. Servis však takúto možnosť neposkytuje.

Prečo sme vyplatili len časť Škody

Helena Kenderková, hovorkyňa poisťovne Allianz

- Náhradu škody sme vyplatili za svetlo a predný nárazník, ktoré boli poškodené nacúvaním dodávky do vozidla poškodenej. Poistné plnenie za poškodený chladič a medzichladič (ktoré si poškodená v servise dala vymeniť) sme zamietli, keďže s touto škodou nesúvisia. Na základe porovnania a vyhodnotenia výšok nárazníka dodávky a vozidla poškodenej je totiž vylúčené, aby došlo k poškodeniu chladičov nacúvaním dodávky.