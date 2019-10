Nečakaný koniec Ficovej tlačovky! Matovičov vpád a strkanica v priamom prenose

Robert Fico zvolal tlačovú konfereniu, aby sa vyjadril k nahrávke s názvom Gorila. Nečakane ju prerušil vpád opozičného poslanca.

Pred smerákov však vtrhol Igor Matovič. Líder hnutia OĽaNO nepovedal ani slovo, no v rukách mal papier s veľavravným odkazom. "Fedor Flašík vybral 250 (miliónov) na stranu a 80 si dodatočne nechal" Juraj Blanár mu papier vytrhol z rúk a odhodil. Matovič sa postrkoval s niekoľkými politikmi, no svoj pokrčený odkaz sa mu opäť podarilo ukázať do kamier. Fico reagoval na situáciu s úsmevom a tlačovú konferenciu ukončil.

Hrá sa tu jedno obludné divadlo, opozičné a mediálne. V stredu to vyhlásil líder Smeru-SD Robert Fico, reagoval tak na zverejnenie údajnej nahrávky z kauzy Gorila. Pripomenul, že kauza poukazuje na to, čo sa dialo v rokoch 2002 až 2006 počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu.Fico skonštatoval, že ak by bola aj pravda, čo je v údajnej nahrávke či v prepisoch, nič ho nedostáva do polohy neetického či nelegálneho správania sa.

"Odmietame za stranu Smer-SD takto prekrývať pravdu a takto prekrývať obrovské ekonomické zločiny, ktoré boli napáchané v rokoch 2002 až 2006," doplnil tiež predseda Smeru-SD.

Údajná nahrávka Gorily je podľa Fica o privatizácii strategických podnikov či kupovaní poslancov. "Aby sa v prospech finančnej skupiny Penta uskutočnila zdravotnícka reforma," povedal Fico s tým, že nikto nemôže vyčítať jeho vláde, že by sa správala k Pente ústretovo. Podľa jeho slov napríklad zakázali zisk zdravotným poisťovniam.

"Ak máte chuť rozprávať sa o Gorile, poďme sa rozprávať o tom, čo robili pravicoví politici v rokoch 2002 a 2006, v období, keď bol Smer-SD výlučne opozičnou stranou," skonštatoval Fico.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Rovnako spochybňuje autenticitu nahrávky.

Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Na nahrávke má byť aj Robert Fico v konšpiračnom byte.

Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana K. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.