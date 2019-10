Erdogan: Turecko v severnej Sýrii prímerie nikdy nevyhlási a sankcií sa nebojí

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zamietol návrh Spojených štátov na sprostredkovanie prímeria v severnej Sýrii s tým, že Ankara tak nikdy neurobí, píše agentúra AFP.

Erdogan ďalej povedal, že sa sankcií zo strany Spojených štátov neobáva. "Hovoria nám, aby sme vyhlásili prímerie. Nikdy nemôžeme vyhlásiť prímerie," povedal Erdogan novinárom na palube lietadla cestou z návštevy Azerbajdžanu. Prezidentove slová zverejnil v noci na stredu turecký denník Hürriyet.

Tureckí líder zároveň povedal, že Ankara zo sankcií strach nemá a v operácii prameň mieru proti Kurdom bude pokračovať. "Náš cieľ je jasný a možných sankcií sa nebojíme. Jednotky sebaobrany (v Sýrii) svoje pozície strácajú veľmi rýchlo. Našou úlohou je zatlačiť teroristov do vzdialenosti 32 km od našej hranice (do Sýrie)."

V stredu vycestujú do Ankary americký viceprezident Mike Pence a minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, aby primäli Turecko zastaviť ofenzívu proti sýrskym kurdským bojovníkom, uviedol v utorok prezident USA Donald Trump. Kancelária viceprezidenta USA vydala osobitné vyhlásenie, v ktorom dodala, že "vyjadrí záväzok Spojených štátov dosiahnuť okamžité prímerie a podmienky na vyjednanie urovnania". "Prímerie nie je možné vyhlásiť," pokým Turecko nevyčistí svoju hranicu od "teroristickej organizácie", reagoval cestou z Azerbajdžanu Erdogan s odkazom na kurdské sily.

Vstup armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada do mesta Manbidž nepovažuje za "negatívny" vývoj pre svoju krajinu. "Vstup režimu do Manbidžu nie je pre mňa veľmi, veľmi negatívnym (vývojom). Prečo? Pretože je to ich vlastná krajina," dodal s tým, že pre Turecko je dôležité odstránenie kurdských militantov.

Turecká ofenzíva (operácia Prameň mieru) proti Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedených Kurdmi na severovýchode Sýrie, ktorá sa začala minulú stredu, má podľa Ankary za cieľ zbaviť oblasť turecko-sýrskych hraníc "teroristov" a vytvoriť "bezpečnú zónu" na repatriáciu sýrskych utečencov. Sýrska armáda prevzala v utorok kontrolu nad strategicky dôležitým mestom Manbidž na základe dohody, ktorú sýrski Kurdi uzavreli s Asadovou vládou po tom, ako sa ich bývalí americkí spojenci stiahli z oblasti, aby nestáli v ceste tureckej invázii.