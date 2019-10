Kodaň chce podniknúť tvrdé kroky voči bojovníkom IS: Plánuje ich zbaviť občianstva

Dánska vláda chce presadiť zákon, ktorý by umožnil zbaviť na základe urýchleného úradného rozhodnutia občianstva Dánov, ktorí bojovali v radoch extrémistického hnutia Islamský štát (IS) a okrem dánskeho majú aj iné občianstvo.

S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie dánskej premiérky Mette Frederiksenovej o tom informovala tlačová agentúra AFP. "Títo ľudia sa otočili Dánsku chrbtom a použili násilie v boji proti našej demokracii a našim slobodám. Predstavujú hrozbu pre našu bezpečnosť a nie sú v Dánsku vítaní," uviedla premiérka vo svojom vyhlásení.

Návrh zákona z dielne sociálnodemokratickej vlády, ktorý podporuje väčšina strán v parlamente, počíta s možnosťou zbaviť občianstva Dánov s dvojakým občianstvom počas ich pobytu v zahraničí na základe urýchleného úradného rozhodnutia. V súčasnosti je pritom na takýto krok nutné rozhodnutie súdu.

Podľa AP sa dánska vláda týmto zákonom snaží reagovať na tureckú ofenzívu na severe Sýrie, ktorá môže mať za následok oslobodenie bojovníkov IS, ktorých zajali kurdské sily. "Hrozí, že Kurdmi kontrolované tábory s bojovníkmi z IS v pohraničnej oblasti prestanú fungovať a zahraniční džihádisti s dánskym občianstvom sa pokúsia dostať späť do Dánska", uviedla v tejto súvislosti Frederiksenová.

Návrh daného zákona by mal byť v dánskom parlamente prerokovaný už v najbližších týždňoch, pričom prijatý by mohol byť v priebehu mesiaca, píše AFP.

Ešte v marci prijala predchádzajúca dánska vláda zákon, na základe ktorého zbavila deti dánskych džihádistov, ktoré sa narodili v zahraničí, nároku na občianstvo.