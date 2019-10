Poznáme najlepšie nemocnice na Slovensku: Vyhrala Banská Bystrica a Šaca

Ako obstáli? Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil už po piatykrát hodnotenie zdravotníckych zariadení Nemocnica roka.

Hodnotili sa jednak štátne univerzitné a fakultné nemocnice, ako i všeobecné zariadenia. V prvej menovanej kategórii podľa INEKO najlepšie obstála Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, medzi všeobecnými nemocnicami najlepšie obstála tá v Košiciach-Šaci. Čo na umiestnenie vravia samotné zariadenia a čo pacienti?

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici

Nemocnica dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. „Rooseveltka“ nedostáva ani veľa pokút od Úradu pre dohľad (ÚDZS) za zle poskytnú zdravotnú starostlivosť. Nie je to pritom prvé víťazstvo v rebríčku. „Vnímame ako obrovskú česť, že sa nám podarilo hodnotenie Nemocnica roka obhájiť aj v roku 2019. Naša nemocnica prešla za posledné roky dlhý kus cesty vo všetkých oblastiach vplývajúcich na efektivitu procesov a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Našou víziou je však moderná nemocnica orientovaná na pacienta a jeho potreby, otvorená transparentnosti. To, čo je v našej nemocnici najcennejšie, je tím 2 300 ľudí - zamestnancov, ktorí fungujú ako zohraný orchester,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

V tomto excelujú:

všetky hlavné oblasti ukazovateľov rebríčka

málo pokút od ÚDZS

zrekonštruovaný urgentný príjem aj recepcia

Toto treba zlepšiť

stav gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (potrebuje rekonštrukciu)

treba zrenovovať priechod k lôžkovému oddeleniu, schodisko, múry

Personál je úžasný

Lenka Oravkinová (30), na materskej, Heľpa

- V nemocnici som hospitalizovaná na gynekologicko– -pôrodníckom oddelení, čakám jednovaječné dvojčatá dievčatá Karin a Miriam. To, že nemocnica vyhrala takéto ocenenie, je určite výborná reklama pre nemocnicu, ale tiež skvelá správa pre všetkých ľudí v kraji. Čo sa týka oddelenia, na ktorom ležím, musím povedať, že by si zaslúžilo rekonštrukciu, nevyzerá veľmi príťažlivo, ale vynahrádza to personál, ktorý je vážne úžasný.

Nemocnica Košice-Šaca

Šačianska nemocnica excelovala hlavne v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, kde patrí medzi najlepšie. Plusové body získala aj vďaka nízkej mortalite pacientov po operačných výkonoch a po akútnej mozgovo-cievnej príhode. V hodnotení však zaostáva vo vyššej miere rehospitalizovanosti jej pacientov. Podľa návštevníkov a pacientov nemocnice je ale dosť častým problémom napríklad nedostatok parkovacích miest napriek tomu, že nemocnica parkovisko už rozširovala. ,,Tohtoročné prvé miesto je pre nás určitým spôsobom zadosťučinením, že snahu našich zdravotníkov poskytovať vysoko odbornú a čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť vnímajú samotní pacienti a klienti vysoko pozitívne,” uviedol riaditeľ nemocnice Ján Slávik. Dodal, že u nich je pacient vždy na prvom mieste.

Rodila tu dcéra i ja

Slávka Pirošková (48), kontrolórka kvality, Šaca

- Som presvedčená, že ocenenie získali zaslúžene. Máme tu všetko na jednom mieste a v posledných rokoch sa porovnateľne zdokonalili. Pred týždňom mi tu rodila moja dcéra, ktorú som priviedla na svet v tej istej nemocnici a oddelení. Súčasné pôrodnícke oddelenie je moderné a oproti minulosti zmenené na nepoznanie. Takáto kvalita zariadení a vyšetrení by mala byť všade.

V tomto excelujú



kvalita poskytovanej starostlivosti

nízka mortalita po operačných výkonoch a po akútnej mozgovo-cievnej príhode



Toto treba zlepšiť



počet parkovacích miest

rehospitalizovanosť (aktuálne má vyššiu mieru)



Ako sa hodnotilo (Ukazovateľ/Percentá)