Vicepremiér Raši: Ak je nahrávka autentická,osoby z nej by mali vo verejnom živote skončiť

Pokiaľ je nahrávka rozhovoru medzi Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom autentická, mali by osoby, ktoré sa v nej vyskytli, skončiť vo verejnom živote.

Pred rokovaním vlády to v pondelok vyhlásil vicepremiér pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši. "Pokiaľ je tá nahrávka autentická, aj obsahovo, aj z hľadiska osôb, ktoré komunikovali, mala by znamenať pre kohokoľvek, kto sa v nej nachádza, absolútnu stopku vo verejnom, politickom živote, vo výkonnej, súdnej moci, v prokuratúre, polícii. Bez pardonu, stopku," povedal Raši novinárom.

Voľba generálneho prokurátora v Národnej rade (NR) SR v roku 2010 bola podľa Rašiho sprevádzaná pochybnosťami, no nechcel povedať, ako hlasoval. Minister hospodárstva a takisto podpredseda Smeru-SD Peter Žiga novinárom povedal, že v tejto voľbe hlasoval za Trnku. "Je to strašné, mám pocit, že sa tam rozprávajú o veciach, ktoré majú ďaleko od právneho štátu. Treba urobiť vážne zásahy v rámci toho, ako to fungovalo," reagoval Žiga na zverejnenú nahrávku.

Denník N informoval o tom, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom Kočnerom. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian Kočner. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa Denníka N Marian K. vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí. Haščák sa dištancuje od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmieta ich.

Zverejnený rozhovor medzi Marianom Kočnerom a Trnkom sa mal týkať aj kupovania poslancov parlamentu v roku 2010, keď sa mal stať Trnka generálnym prokurátorom.