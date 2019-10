Muž pred svojou smrťou zanechal nahrávku: Keď ju počas pohrebu pustili, smútiaci vybuchli do smiechu

Tento pohreb sa zapíše do dejín. Video z neho obletelo svet!

Poslednú rozlúčku s milovaným človekom vždy sprevádza obrovský smtútok. Shay Bradley z Dublinu si však pred smrťou uvedomil, že na svojom pohrebe nechce uplakaných ľudí. Rozhodol sa preto, že ich rozosmeje.

Video z pohrebu Shaya sa stalo virálnym. Môže za to jeho zmysel pre (čierny) humor. Na videu vidno, ako sa jeho najbližší zhromaždia okolo rakvy, pričom z ničoho nič zaznie jeho hlas: "Ahoj?" a po ňom nasleduje hlasné búchanie zdanlivo vychádzajúce z rakvy. "Kde to ku*va som? Pusťte ma von, je tu tma!" prihovára sa naďalej Shay. "Dobre počujem, je tam kňaz?" pokračuje vo vtipkovaní. Ľudia najskôr váhajú s reakciou, no napokon im to nedá a z plaču plynule prejdú do smiechu.

Manželka zosnulého, Anne Bradley, vysvetlila, že nahrávka vznikla asi rok pred pohrebom. "Môj syn mi však o nej povedal deň pred pohrebom," prezradila Anne a vysvetlila, že najbližšia rodina bola o nahrávke vopred informovaná, píše boredpanda.com. Milujúcemu otcovi rodiny sa aj tak podarilo vystreliť si zo seba aj v najsmutnejší deň jeho najbližších. Musel to byť veselý chlapík, čo myslíte? :-)