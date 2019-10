Primátor Liptovského Mikuláša je presvedčený, že nič nekalé sa nestalo: Mesto prišlo o pozemky

Pozemky sú fuč, ale všetko je v poriadku. Taký je záver hodnotenia vedenia mesta ku kauze, pri ktorej prišlo mesto o pozemky v hodnote 400-tisíc eur.

Kauza začala nevinne, pristala však už aj na stole prokurátora a stala sa horúcou témou v meste. Liptovský Mikuláš chcel pomôcť svojmu hokejovému klubu a dal mu pozemky 400-tisíc euro, ktorými ručil za pôžičku od sponzora. Hokejový klub však z pôžičky nesplatil ani cent a mesto tak prišlo o pozemky. Biznis kritizuje jeden z mestských poslancov, ktorý si servítku pred ústa nedáva.

Hokejový klub o pozemky na okraji mesta s rozlohou 24 tisíc metrov štvorcových a s hodnotou 400-tisíc eur prišiel podľa poslanca Vincenta Kultána veľmi zvláštne. „,“ hovorí poslanec, ktorý takýto spôsob nakladania s majetkom mesta kritizuje. Prokurátor sa ešte 26. júla tohto roku vyjadril, že mesto v súvislosti s vkladom do už existujúcej obchodnej spoločnosti nie do jej základného imania postupovalo spôsobom nesúladným s požiadavkami a očakávaniami zákonodarcu ním vyjadrenými v zákone o majetku obcí. Poslanci vyhoveli protestu prokurátora, ale nenavrhli žiadne riešenie. Primátor Ján Blcháč uznesenie zastupiteľstva vetoval, pozemky totiž už nevlastní hokejový klub, ale ľudia prepojení s jedným z jeho sponzorov.„Protest prokurátora pre mesto nie je záväzným rozhodnutím.Keby primátor podpísal toto uznesenie, mesto by čakali ďalšie komplikácie v súvislosti so vzťahmi voči tretím osobám a to je pre mesto zjavne nevýhodné, preto využil svoje právo uznesenie nepodpísať,“ poskytla Novému Času stanovisko hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Dodala, že k žiadnym nelegálnym aktivitám v tejto súvislosti nedošlo, čo podporil vo svojom stanovisku aj hokejový klub. Poslanci môžu ešte podľa poslanca Kultána do polovice decembra prijať uznesenie, ktoré primátor vetoval a po proteste prokurátora sa celou vecou podľa neho ešte môže zaoberať aj súd.