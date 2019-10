Pilotný parkovací systém v Ružinove a Novom Meste: Pozor, na týchto uliciach zaparkujú len domáci

Pridávajú sa ďalší! Po spustení systému regulovaného parkovania v Petržalke pripravujú svoje projekty aj ďalšie mestské časti.

V Ružinove a Novom Meste pracujú na vlastných pilotných parkovacích systémoch, ktoré by mali spúšťať už začiatkom budúceho roka. V prvej fáze vytyčujú ulice s najväčšími problémami s parkovaním, ktoré budú vyhradené pre domácich. V Novom Meste rozbehnú systém regulovaného parkovania najprv v dvoch oblastiach s najväčším zaťažením. „V rámci Nového Mesta máme dve kritické lokality. Jednou je okolie Tehelného poľa a druhou sú Kramáre,“ povedal vicestarosta mestskej časti Stanislav Winkler.

„Lokalita pilotného projektu je ohraničená Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova,“ doplnil starosta Rudolf Kusý. Po spustení budú môcť nerezidenti v regulovanej zóne parkovať počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 iba za poplatok. „V návrhu VZN je suma 1,5 eura za každú hodinu. Ide však len o pracovnú verziu, definitívnu podobu schváli miestne zastupiteľstvo,“ vysvetlil Winkler.

„VZN pôjde v novembri na prerokovanie komisiami, predpokladáme, že v decembri bude predložené na miestne zastupiteľstvo,“ doplnil Kusý. V okolí Tehelného poľa je približne 1 500 parkovacích miest, po zavedení parkovacieho systému do centrálnej časti sa bude pokračovať v ďalších zónach. Počet rezidentských kariet bude obmedzený na tri pre jednu domácnosť. Výška poplatkov za ďalšie vozidlá bude známa až po schválení VZN.

Uprednostia rezidentov

Regulované parkovanie v Ružinove by sa malo v prvej fáze zavádzať postupne od hraníc so Starým Mestom po Bajkalskú ulicu. Medzi oblasti s najväčšími problémami s parkovaním patria lokality Nivy, Starý Ružinov a Ružová dolina. Ako prvá by sa mala zregulovať oblasť 500 bytov. „V tejto chvíli už máme hotový projekt a v najbližšej dobe plánujeme ešte aj verejné stretnutie s obyvateľmi k tejto téme, kde si ešte prediskutujeme niektoré detaily,“ uviedla hovorkyňa mestskej časti Tatiana Tothová.

„V zóne bude možné iba parkovanie rezidentov.doplnila hovorkyňa. Pilotný parkovací systém v Ružinove by mali spúšťať začiatkom budúceho roka, podrobnejšie informácie, ako aj ceny parkovania pre nerezidentov budú zrejmé koncom tohto roka.

Obyvatelia najväčšej mestskej časti sa môžu registrovať do pilotného parkovacieho systému od začiatku októbra. Registrovaní Petržalčania budú môcť od 1. novembra parkovať kdekoľvek v rámci mestskej časti bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni. Doteraz tak podľa informácií samosprávy urobilo zhruba 6 500 Petržalčanov. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa a víkendov. V ostatnom čase bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú hodinu, respektíve budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.

NOVÉ MESTO:

- Trnavská cesta

- Bajkalská

- Krížna

- Legionárska

- Račianska

- Kukučínova

RUŽINOV:

- lokalita 500 bytov