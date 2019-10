Záhadný veniec pred Gottovou rakvou zatienil aj ten od manželky: Poslala mu ho táto Slovenka!

Jej výtvor očaril všetkých! Kvetinárka Ľubica Žilíková (49) z Rimavskej Soboty vyrobila na poslednú rozlúčku Karla Gotta († 80) obrovský veniec s jeho iniciálami. Vložila doň aj list pre zosnulého maestra so slovami, ktoré mu nestihla povedať.

Počas piatkovej rozlúčky dali dokonca jej veniec pred kvetinové srdce od Gottovej manželky Ivany (43). Keď sa počas piatkovej verejnej rozlúčky s Gottom objavil v Paláci Žofín netradičný veniec, mnohí sa pýtali, od koho je. Nový Čas našiel šikovnú kvetinárku Ľubicu Žilíkovú, ktorá ho vytvorila. Už od detstva je vernou fanúšičkou maestra.

Keď sa dozvedela o jeho smrti, okamžite sa rozhodla, že sa zúčastní na rozlúčke s ním. „Bol každodennou súčasťou môjho života. Keď som si nevedela s niečím rady, jeho pesničky ma stále postavili na nohy. Hneď som teda vedela, aký kvetinový dar mu prinesiem. Keďže bol výnimočným umelcom, aj veniec pre neho musel byť výnimočný,“ ozrejmila Ľubica.

Tá vedela, že súčasťou venca bude srdce a maestrove iniciály. Mnoho drobných kvietkov zasa znázorňovalo ľudí, ktorí na speváka mysleli. „Veniec som vyrábala 4 hodiny a tiekli mi pri tom slzy. Osobnou vecou, ktorú som k nemu priložila, je list. Na obálku som napísala úžasnému a jedinečnému človeku, pretože taký už nikdy nebude. V liste bolo to, čo by som mu povedala, keby sme sa stretli,“ vysvetľuje Ľubica, ktorá tvorila veniec vo štvrtok po práci a o pár hodín už vyrazila aj s manželom Pavlom do Prahy.

„V rade sme stáli dve hodiny. Ja som veniec neumiestňovala. Pán z pohrebnej služby ho dal pod truhlu pod veniec od Ivanky. Pre mňa to bola veľká pocta. Potešilo ma to. Nikdy by som nepovedala, že môj veniec spôsobí taký rozruch. Myslím si, že sa tam pekne vynímal,“ hovorí kvetinárka.

Ľubica je teraz rada, že sa mohla s Karlom stretnúť, aj keď to bolo veľmi dávno. „Teší ma, že mi bolo dopriate v Spišskej Novej Vsi stretnúť sa s ním pred 25 rokmi, podať mu ruku a poďakovať za krásny koncert,“ uviedla fanúšička.