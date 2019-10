Pomajbo odohral v Prahe komédiu napriek štátnemu smútku: Jasný pokyn Gotta pred smrťou

Vzdal mu hold na divadelných doskách! Herec Roman Pomajbo (50) vystúpil s divadelným predstavením Ocko v Prahe v sobotu, keď sa celé Česko a Slovensko lúčilo s legendárnym Karlom Gottom († 80).

Pomajbo vysvetlil, prečo sa komédiu rozhodol odohrať, keď bola celá krajina zahalená do smútku. Roman Pomajbo hráva svoju šou Ocko v Prahe pravidelne. Nevynechal však ani sobotu 12. októbra, keď sa s československou legendou lúčili davy fanúšikov, priatelia aj rodina.

„Riešil som to, či mám hrať, keď je taký smutný deň. Ale je všeobecne známe, že maestro by si neprial, aby odpadli predstavenia, ani komédie. Je dostupné jeho vyjadrenie, že by si neprial, aby sa niečo nekonalo a stačí mu, keď si ľudia na neho spomenú. Karla Gotta si uctíme ako ocka priamo na javisku. Spomenieme si na to, že bol aj vzorný ocko. Bude aj minúta ticha,“ povedal Novému Času Pomajbo krátko pred predstavením v pražskom Divadle v Celetné.

Herec sa s umelcom aj osobne stretol. „Bol to geniálny spevák, ale ľudia sú smutní, lebo im chýba to, po čom túžia a nemajú, a to je ľudskosť, dobrota, úcta jeden k druhému, pokora. To je to, čo nám Gott dal,“ uzavrel Roman.