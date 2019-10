Juncker nepredpokladá novú žiadosť Británie o odklad brexitu: Nepadnem na kolená, aby som ich prosil

Odchádzajúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa nenazdáva, že Spojené kráľovstvo znova požiada o odloženie svojho vystúpenia z Európskej únie.

Briti to "pravdepodobne neurobia", povedal Juncker v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie rakúskeho denníka Kurier. Ak by Londýn o odklad brexitu požiadal, Juncker by podľa vlastných slov nepokladal za náležité ich želaniu nevyhovieť. "Ale určite nepadnem na kolená, aby som ich o odloženie prosil," vyhlásil šéf EK. Nemožno však odhadnúť, čo britský premiér Boris Johnson urobí na budúcotýždňovom summite EÚ, pripomenul podľa agentúry APA.

Juncker súčasne povedal, že mal vždy vysokú mienku o pragmatizme Britov, pretože "stoja nohami na zemi" a "nezvlhnú im oči, pokiaľ ide o Európu". On sám totiž nie je "vôbec romantik pre Európu", zdôraznil bývalý luxemburský premiér.

Juncker je "pevne presvedčený", že Európska únia bude naďalej existovať. Vo svete podľa neho panuje "veľký obdiv pre európske výkony" a jemu "neprestajne klopú na dvere s cieľom uzavrieť obchodné dohody". Obľuba EÚ okrem toho vzrástla po rozhodnutí o brexite. "Preto nemám strach o Európu. Jedine v prípade, ak by sme, v snahe nasledovať populistov, urobili obrovskú chybu a dali sa na ústup z dejín," dodal.