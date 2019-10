Krviprelievanie v Afrike: Pri útoku na mešitu zabili 16 ľudí

Najmenej 16 ľudí prišlo o život a dvaja ďalší utrpeli vážne zranenia počas útoku v mešite na severe afrického štátu Burkina Faso.

S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom v sobotu informovala agentúra AFP. "Ozbrojení muži zaútočili na Veľkú mešitu v Salmossi medzi 19.00 h a 20.00 h (piatok) a zabili najmenej 16 ľudí," uviedol nemenovaný zdroj pre AFP. Celkovo 13 ľudí zahynulo priamo na mieste a ďalší traja podľahli zraneniam neskôr.

Chudobná Burkina Faso bojuje posledné štyri roky so silnejúcou vlnou džihádistického násilia, ktoré začalo prenikať do severu krajiny zo susedného Mali, ale neskôr sa rozšírilo aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom. Džihádisti sa čoraz viac zameriavajú na armádu bývalej francúzskej kolónie. V auguste pri útoku na vojenskú základňu na severy Burkiny Faso zabili ťažko vyzbrojení útočníci 24 ľudí.

Vlna násilia si od roku 2015 vyžiadala približne 500 mŕtvych. Na hlavné mesto Burkiny Faso, Ouagadougou, zaútočili trikrát.