Na hokej stále nezanevrel, dáva si oddych: Laco prezradil, čo chystá ďalej

Dáva si oddych! Strieborný medailista zo svetového šampionátu 2012 Ján Laco (37) denníku Nový Čas prezradil, že v tejto sezóne sa do bránky ako hráč už nepostaví.

Na otázku, či to znamená aj definitívny koniec hráčskej kariéry, však jasnú odpoveď zatiaľ nemá. Rozhodne sa budúce leto a zatiaľ bude ako konzultant vypomáhať v úlohe kouča gólmanov v rodnom Liptovskom Mikuláši!

Skúsený reprezentačný gólman Ján Laco pre zdravotné problémy s rukou stihol v minulej sezóne odchytať iba tri zápasy v drese Košíc. V tejto sezóne svoje štatistiky nerozšíri, keďže je momentálne bez kontraktu a dokonca sa rozhodol pre dlhšiu prestávku. „Situácia je momentálne taká, že už nechodím na ľad trénovať a túto sezónu celú vynechám,“ vyjadril sa pre Nový Čas Laco, ktorý sa nedávno objavil na striedačke Liptovského Mikuláša v pozícii asistenta trénera. Znamená to koniec hráčskej kariéry a prechod na trénerskú?

„Nebral by som moju pozíciu ako klasický asistent.V každom prípade chcem chalanom a liptovskému klubu pomôcť. A čo sa týka hráčskej kariéry, tak sa uvidí, ako sa to vyvinie a podľa toho sa zariadim pred ďalšou sezónou. Nejako to však neriešim a nerobím ešte žiaden záver. Mám pocit, že mi chýba potrebná energia na chytanie a aktívny hokej celkovo. Možno sa to ešte zmení, preto nechcem dávať definitívne stanovisko o prípadnom konci kariéry.“ Laco prezradil aj to, že v ďalších dueloch už na striedačke stáť nebude.doplnil skúsený gólman, ktorý sa v roku 2012 na svetovom šampionáte vo Fínsku výraznou mierou pričinil skvelými výkonmi v bránke o zisk striebornej medaily.