Godla je spasiteľom Kladna: Nie je to nič ľahké otáčať zápasy

Hokejisti Kladno zažili náročný návrat do českej najvyššej súťaže. V úvodných štyroch zápasoch sezóny sa nedočkali víťazstva a krčili sa na spodku tabuľky.

Potom "rytieri" angažovali do bránky Slováka Denisa Godlu, ktorý im v piatich dueloch vychytal štyri víťazstvá a cenných jedenásť bodov. V piatok proti Plzni síce inkasoval až päťkrát, ale napriek tomu tím potiahol k triumfu 7:5.

Kladno v súboji s "indiánmi" nezačalo vôbec dobre. Už v 24. minúte prehrávalo 0:3, no ešte v závere druhej tretiny otočilo skóre na 4:3 a postrážilo si tesný náskok. "Nie je to nič ľahké otáčať zápasy. Nezačíname dobre, dostávame góly v prvej tretine a potom sa to ťažko doťahuje. Máme zatiaľ trochu šťastia, ale môže sa stať, že v budúcnosti budeme strieľať menej gólov a budeme musieť uhrať zápasy nie na päť, ale napríklad na dva inkasované góly. Potom budeme musieť zjednodušiť hru a predviesť lepší výkon," uviedol Godla pre klubový web.

Rodák z Kežmarku strávil predchádzajúce štyri sezóny vo Fínsku, z toho tri bol gólmanom KalPy Kuopio v najvyššej súťaži. Pred začiatkom aktuálneho ročníka Godla nemal klub a napokon prikývol na ponuku trápiaceho sa Kladno. V novom drese zatiaľ odchytal päť duelov s úspešnosťou zákrokov 91,1 %. "Tešia ma víťazstvá a tešia ma hlavne body do tabuľky, tie sú pre nás dôležité. Chcel by som ešte dostávať trochu menej gólov a potom do bude super," hovoril bronzový medailista z juniorských MS 2015, ktorý v českej extralige inkasuje priemerne trikrát za zápas.

Godla si musí v Kladne zvykať na netypické rozmery klziska, pretože "rytieri" hrajú domáce stretnutia na menšej ľadovej ploche ako má väčšina klubov v Česku. "Príliš mi to nevyhovuje. V ostatných rokoch som pôsobil vo Fínsku, kde sú veľké klziská, takže som si na to dosť zvykol. Možno aj preto som v piatok dostal tretí gól. Myslel som si, že stojím dobre, ale puk pri strele trochu zaplával. Potrebujem preto ešte dotrénovať strely z niektorých uhlov," dodal slovenský reprezentant.