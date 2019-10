Slovák Peter sa pýši obrovským úspechom: Získal ocenenie, po ktorom túžia azda všetci šéfkuchári sveta

Šéfkuchár Peter Duranský (34) sa ako jediný Slovák môže pochváliť ziskom prestížnej michelinskej hviezdy, kulinárskeho Oscara, ktorého dostanú iba tí najlepší z najlepších.

Ako sám hovorí, je to neopísateľná pocta a zadosťučinenie, no zároveň obrovský tlak. Vybrali sme sa za ním k našim susedom, do viedenskej reštaurácie Das Loft. Práve tu Peter vládne kuchyni a predvádza svoje vycibrené umenie.

Na najvyššom 18. poschodí luxusného hotela Sofitel v centre Viedne nájdete reštauráciu s výhľadom vyrážajúcim dych. Noblesné mesto valčíkov tu máte ako na dlani. Neobyčajnú atmosféru dotvára moderný interiér reštaurácie, príjemná hudba a, samozrejme, to najhlavnejšie - vynikajúce jedlo! Niet sa čomu čudovať, michelinskou hviezdou - najvyšším ocenením v kuchárskom svete, sa pýšia iba tie najlepšie reštaurácie z najlepších a Das Loft je jednou z nich. A čo je na tom najzaujímavejšie, že prestížnu hviezdu pre nich „vyvaril“ Slovák Peter Duranský!