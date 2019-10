Najhorší faul 21. storočia! Tak označili brazílske médiá zákrok Daniela Batalha na Fernandinha.

Všetko sa to udialo v zápase brazílskej futsalovej ligy v Sao Paulu. Fernandinho sa práve snažil založiť akciu z obranného pásma, keď ho tvrdo zrazil Batalha. Kým domáci hráč Corinthiansu dostal červenú kartu a zamieril do šatne, Carlos Fernandinho zostal niekoľko sekúnd ležať na palubovke v bezvedomí a potom zamieril do nemocnice.