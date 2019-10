Toto ste o vajciach určite netušili

Veľký prieskum o vajciach, ktorý prednedávnom uskutočnila agentúra 2muse pre BILLA ukázal viacero prekvapujúcich zistení.

Vedeli ste, že ...

- Vajcia sú u nás skutočne populárne. Každý tretí Slovák konzumuje vajcia aspoň každý druhý

deň a takmer polovica ich zaraďuje do stravy aspoň raz týždenne.

- Aj pri vajciach dbáme podľa prieskumu na ich pôvod – až 60 % Slovákov uprednostňuje vajcia s domácim pôvodom. Práve preto nájdete v BILLA len vajcia od slovenských producentov.

- Najčastejšie si pripravujeme vajcia ako praženicu (32 %), v obľúbenosti potom pokračuje omeleta, volské oko a vajce natvrdo (všetky okolo 20 %).

- Štyrom z piatich Slovákov záleží aj na tom ako žijú nosnice a pozitívny postoj k podstielkovému chovu má 69 percent opýtaných.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

- Vajcia z podstielkového chovu vnímame ako kvalitnejšie a práve preto ich aj vyhľadávame.

- Viaceré odborné štúdie poukazujú na fakt, že čím viac sú sliepky kŕmené voľne, ideálne na tráve a vo výbehu, tak ich vajcia majú viac omega 3 mastných kyselín, čo je lepšie pre ľudský organizmus.

- Informáciu o podmienkach chovu nosníc a pôvode vajec viete zistiť na pečiatke na obale, ale aj na škrupine každého vajíčka. Dôkladne pozerajte na prvé číslo, ktoré označuje spôsob chovu (0 – ekologická poľnohospodárska výroba, 1 – chov vo voľnom výbehu, 2 – chov na

podstielke, 3 – chov v klietkach)

- Šéfkuchári radia, že výbornú praženicu pripravíme ak pridáme trošku mlieka a štipku jedlej sódy. Mlieko praženicu zjemní a vďaka jedlej sóde bude vaša praženica nadýchaná a vláčna.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

- Omeleta si vyžaduje viac času na prípravu. Majstri varešky upozorňujú, že vajíčka vylejeme na panvicu až po poriadnom premiešaní a pečieme ich na miernom ohni. Prílohy ako syr, slaninu, šunku, jarnú cibuľku alebo šalát pridávame až na konci, potom ako omeletu obrátime na druhú stranu.

- Za dokonalým volským okom je trpezlivosť. Vyhnite sa zhoreným okrajom a dajte vajíčku čas na poriadne prepečenie na panvici na miernom ohni. Prikryte panvicu pokrievkou a nechajte prepekať približne tri minúty.

- Vyhnite sa prekvapeniam - vajce natvrdo potrebujete stráviť vo vriacej vode 10 minút, na mäkko 6 minút a na hniličku len 2 až 3 minúty.

- Benediktínske, alebo stratené vajíčko, je kulinárska delikatesa, ktorú poznáte z instagramov snáď všetkých kuchárskych influencerov. S trochou praxe to zvládne každý. Vo veľkom hrnci zohrejte vodu s troškou octu tak, aby bola horúca, ale aby ešte nebola vo vare. Varechou urobte vodný vír a do jeho centra vlejte rozbité vajíčko. Nie však priamo zo škrupiny, ale z misky, do ktorej ste si ho rozbili predtým. Ocot sa postará o to, aby sa bielko pekne spojilo a vytvorilo pochúťku, ktorú opatrne vyložíte na chlebík alebo zeleninový šalát. Nič vám nebude brániť v tom, aby ste ho s veľkou pompou slávnostne rozkrojili vidličkou.