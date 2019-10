Alexandru († 21) našli obesenú v internátnej izbe: Desivé tajomstvo

Bola mladá, krásna a mala celý život pred sebou.

Britka Alexandra Wilshaw († 21) študovala na univerzite v anglickom meste Durham. Mladú roztlieskavačku čakala svetlá budúcnosť a kamaráti na ňu spomínajú ako na veselé a vždy pozitívne naladené dievča. Nikomu by ani len nenapadlo, že si siahne na život. Navonok spokojné dievča sa totiž vo svojom vnútri zmietalo v ťažkých depresiách.

Alexandra vedela svoje pocity pred svojim okolím dokonal skrývať. "Nikdy sme si nevšimli, že by bolo niečo zle. Vždy, keď sme sa s ňou rozprávali cez Facetime, vyzerala byť v poriadku. Vždy vravela, že jej je fajn a bola veselá," cituje slová zdrvenej matky britský denník The Sun. Až keď jej raz na dvere zaklopala polícia, zistila, v akom veľkom omyle žila. Muži zákona Carole Fawkes (51) oznámili, že jej dcéra je v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Do nemocnice Alexandru previezla privolaná záchranka po tom, ako ju našli obesenú v internátnej izbe. Lekárom sa ju však už nepodarilo zachrániť a mladú ženu vyhlásili za mŕtvu. Študentkina rodina je stratou zdrvená a na počesť Alexandry založili nadáciu, ktorá sa snaží bojovať proti depresii a úzkosti a radí rodičom, ako ju u svojich detí včas spozorovať. Ich dcére to už život nevráti, no dúfajú že takto zachránia množstvo iných mladých životov.