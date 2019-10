Zemetrasenie v SaS, špina sa valí naplno: Rajtár môže mať problém

Taký príliv a odliv nemajú ani nórske fjordy. Richardovi Sulíkovi odišlo v priebehu niekoľkých hodín 21 členov.

Známe tváre, ako sú Galko, Rajtár či Blahová, z tzv. Demokratického jadra však nahradili ihneď nové. Šéf SaS-ky za bývalými spolustraníkmi nesmúti a ich odchod nazýva politickou samovraždou. Odídenci priznávajú, že ešte presne nevedia, čo s nimi bude, navyše jeden z nich - Rajtár, má vďaka Lucii Nicholsonovej zarobené na poriadny problém.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Miroslav Ivan, Vladimír Sloboda, Renáta Kaščáková, Radoslav Pavelka i Pavol Kubiš... To je len zlomok mien zo zoznamu čerstvých odídencov z SaS. Ide prevažne o členov zoskupenia, ktoré sa nazvalo Demokratické jadro. „Strana SaS sa totiž zmenila. Stratila morálny kompas. Nedokázali sme tomu zabrániť, pretože ešte neprecitol dostatočný počet členov. Je nám to veľmi ľúto,“ odôvodnili odchod v spoločnom vyhlásení s tým, že odchádza zhruba 30 členov.

Mnohí z nich zvažujú, že by vstúpili do strany OĽaNO. Igor Matovič má s nimi robiť individuálne pohovory. Podľa Sulíka je „uprchlíkov“ menej. „Vystúpilo 21 členov, možno vystúpia ešte niekoľkí ďalší, ale chcem povedať, zároveň 23 členov vstupuje,“ povedal šéf SaS s tým, že ide najmä o ľudí, ktorí boli blokovaní skupinkou okolo Galka. Ide podľa neho napríklad o bratislavského župana Juraja Drobu. „V deň kongresu (5. októbra, pozn. redakcie) mala strana 216 členov. Očakávam, že počet neklesne pod 210,“ vyhlásil predseda SaS. Poslancov by malo zostať 11 či 12 z pôvodného počtu 20.

Nejde o prvý odlev členov

SaS už masívny odlev členov zažila v roku 2013. Stranu vtedy opustilo 5 poslancov a 75 členov z tzv. Biznis krídla. Boli medzi nimi mená ako Kollár, Miškov či Krajcer. Sulík tvrdí, že spor s Demokratickým jadrom je iný. „Nebol to hodnotový konflikt... Nebol to konflikt ako bol v 2013, kde išlo o zachovanie charakteru SaS, kde nás opustilo tzv. Biznis krídlo,“ uviedol Sulík s tým, že odídencov nechápe. „Nerozumiem, ako mohli títo naši kolegovia spáchať túto politickú samovraždu. Neviem, čo ich hnalo, ale ten, kto im radil, musel byť zámerne zlý alebo veľmi hlúpy,“ dodal šéf SaS.

Má Rajtár problém?

Europoslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová v rozhovore pre Denník N naznačila, že Sulíkovi prekážala aj Rajtárova spolupráca s exsiskárom Pavlom Forischom. „Viem o tom, že tam bol finančný vzťah. Rajtár zohnal nejaké peniaze pre Forischa,“ povedala Nicholsonová s tým, že peniaze išli od jedného z najbohatších Slovákov - spoluzakladateľa Eset-u Antona Zajaca.

„Pričom neverím, že on vedel, pre koho tie peniaze sú. Podľa mňa venoval tie peniaze Rajtárovi, ale nevedel, že skončia u Forischa,“ dodala. Ani Zajac ani Rajtár dar priamo nepopreli. „Vzhľadom na to, že som podporil veľa projektov, nedržím si evidenciu malých darov. Tieto malé dary sú súkromnej povahy, s jediným motívom pomôcť, a preto z princípu nebudem menovať žiadneho z obdarovaných,“ povedal pre Denník N Zajac, no odmietol, že by išlo o veľkú sumu.

„Ja, keď som bojoval s Kočnerom a Bašternákom, tak som každého vyzýval, aby prispel nejakým spôsobom k tomuto boju. Ja osobne som žiadne peniaze nemanažoval, ale v roku 2017 som vyzýval na prispenie,“ uviedol Rajtár.

Výbor sa do toho nehrnie

Rajtár v majetkovom priznaní za daný rok však žiadny dar neuviedol, čo by mohol byť za istých okolností problém a hrozí, že ho bude riešiť výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Tomu však predsedá Vladimír Sloboda, ktorý, rovnako ako Rajtár, patrí medzi odídencov z SaS. „Predpokladám, ak pani Nicholsonová niečo takéto tvrdí, tak by mala čo najskôr podať nejaký podnet či už na náš výbor alebo na políciu. Žiadny takýto podnet zatiaľ neregistrujem,“ uviedol Sloboda.

Rozhovor však postrehli aj poslanci Smeru, ich hovorca Ján Mažgút nevylučuje, že budú konať. „Z toho rozhovoru môžu vyplynúť aj ďalšie procesy,“ konštatoval Mažgút. Rajtár sa prípadného vypočúvania na výbore nebojí. „S pánom Slobodom sme sa nemali o čom baviť, pretože ja som žiadne peniaze neprijímal,“ povedal Rajtár. Priznal však, že so Zajacom už niekedy komunikoval, aj to, že exsiskárovi Forischovi niečo platil. „V rámci boja proti Kočnerovi som zaplatil niektoré náklady. Niektoré veci stoja peniaze, do toho boja som dával všetko,“ uzavrel Rajtár.