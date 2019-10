Futbalista Vittek po rozchode s misskou Grešovou: Útek do Švajčiarska

Ženatý futbalista Róbert Vittek (37) to nemá na poli lásky vôbec jednoduché. Po búrlivom rozchode s manželkou a romanciach s inými tvárami zo šoubiznisu zakotvil naposledy u missky Martiny Grešovej (32).

Aj s ňou ho však čakal skôr búrlivý taliansky vzťah ako zaláskovaný románik. Emócie zo vzplanutia, z rozchodu, zo zmierenia a tentoraz opäť z rozchodu si zrejme odišiel majetný futbalista liečiť do Švajčiarska, kde určite prichádza na iné myšlienky. S misskou to totiž bolo ako na horskej dráhe, a preto niet divu, že si chcel hlavu zamestnať niečím iným. A to práve futbalom a vzdelávaním sa na jednej z najprestížnejších škôl.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Vittek má, čo sa jeho milostného života týka, za sebou poriadne turbulentné časy. Na začiatku roka sa však zdalo, že sa na nejaký čas usadil po boku missky Grešovej, ale ani táto láska mu dlho nevydržala. Ako informoval Nový Čas, dvojica sa stihla rozísť už druhýkrát. Prvýkrát sa tak stalo pred letom, keď sa brunetka vyznala na sociálnej sieti, ako futbalistu miluje, ale nie je im zrejme súdené byť spolu.

„Bohužiaľ, s Robom už nie sme spolu,“ znel úryvok z jej priznania. Napriek tomu, že sa o mesiac dali znova dokopy a absolvovali spolu dve dovolenky, vzťah im to nezachránilo. Pred časom išli zasa od seba, ale už v tichosti.

Vittek, ktorého Nový Čas oslovil, nereagoval a Grešová len podráždene povedala, že sa k tomu nechce vyjadrovať. Robo si však hlavu podľa našich informácií zamestnal namiesto plaču vzdelávaním sa.

Odletel za hranice

Futbalista sa totiž začal zúčastňovať na programe akadémie Európskej futbalovej federácie (UEFA) vo Švajčiarsku. Pozorný čitateľ Nového Času dokonca Roba prichytil v pondelok popoludní na letisku vo Viedni, kde si pri odbavovacom pulte nízkonákladovej spoločnosti vybavoval doklady, aby mohol odletieť.

Podľa dostupných informácií ide o akadémiu, ktorá dáva možnosť úspešným futbalistom absolvovať školenia a tréningy, aby aj po skončení vrcholnej kariéry mohli ostať pracovať vo svojom milovanom športe ako manažéri, diplomati či funkcionári. Vittek tak na prestížnej škole získa akési štartovacie vedomosti a zároveň aj prestíž a vlastnú propagáciu.

Okrem Roba sa tam teraz objavili aj slávne mená ako Didier Drogba, Emile Heskey, Florent Malouda či Andrej Aršavin. Na ľútostné spomienky tak Vittek asi nemá čas. Akadémia ho totiž zamestnáva natoľko, že na nejaký plač nad stroskotaným vzťahom zrejme už ani nepomyslí.