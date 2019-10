Obrovská pocta pre Hamšíka: Zaradili ho do najlepšej jedenástky desaťročia!

Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík sa ocitol v najlepšej jedenástke talianskej najvyššej futbalovej súťaže Serie A za uplynulé desaťročie.

Portál Goal.com zaradil niekdajšieho lídra SSC Neapol do spoločnosti hviezd ako sú taliansky brankár Gianluigi Buffon, jeho krajan Andrea Pirlo alebo argentínsky kanonier Gonzalo Higuaín.

"Neapolská legenda. Hamšík je jedným z najlepších hráčov, ktorých sme kedy mohli obdivovať v Serie A. Slovenská hviezda strávila na Štadióne San Paolo viac ako jedenásť rokov a fanúšikov spod Vezuvu si získala všestrannosťou, prehľadom a odhodlaním," píše Goal.com o 32-ročnom rodákovi z Banskej Bystrice a historicky najlepšom strelcovi slovenskej reprezentácie.

Hamšík, ktorý je momentálne hráčom čínskeho Ta-lienu I-fang, prišiel do Neapola pred sezónou 2007/08 a opustil ho až začiatkom tohto kalendárneho roka. Za "partenopei" odohral 520 súťažných zápasov, v ktorých strelil 121 gólov a ďalších 99 pripravil spoluhráčom. Zaujímavosťou je, že v období od roku 2010 do súčasnosti si Hamšík pripísal 74 presných zásahov a 69 asistencií, čo je najviac spomedzi všetkých stredopoliarov v talianskej najvyššej súťaži. Navyše, v tom čase sa až trikrát dostal do najlepšieho tímu roka Serie A (2012, 2016, 2017).

Goal.com zaradil do stredovej formácie vedľa slovenského reprezentanta Taliana Andreu Pirla a Belgičana Radju Nainggolana. V bránke sa objavil už spomenutý Gianluigi Buffon, v defenzívnej trojici pred ním sú Taliani Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci a Andrea Barzagli. Na krídlach figurujú Španiel José Callejón a Bosniak Senad Lulič, ktorým na hrote útoku sekundujú Argentínčan Gonzalo Higuaín s Talianom Antoniom Di Natalem.