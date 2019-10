Hráči Anglicka sú pripravení opustiť ihrisko: Toto nebudú tolerovať

Anglickí futbalisti sú v prípade rasistických prejavov fanúšikov v nasledujúcich kvalifikačných zápasoch v Prahe s Českou republikou a na budúci týždeň v Bulharsku pripravení odísť z ihriska. Hráči sa na tom dohodli s trénerom Garethom Southgatom.

Nový vzhľad dresov Talianska vyvolal negatívne reakcie, Mancini: Pravdepodobne som staromódny povedal pre BBC útočník Tammy Abrahám z Chelsea po pondelkovom stretnutí, na ktorom hráči s trénerom riešili, ako sa zachovať, ak sa stanú terčom rasistických pokrikov a nadávok. "Keď sa nám to niečo nebude páčiť, odídeme všetci z ihriska," pridal kapitán Harry Kane.

Vedenie svetového futbalu kvôli rasizmu na štadiónoch zaviedlo tzv. Trojstupňovú procedúru. Rozhodca najprv fanúšikov vyzve, aby sa prestali správať nevhodne, potom zápas preruší a následne môže stretnutie ukončiť.

"My sme tu od toho, aby sme hrali. Nech už sa stane na tribúnach čokoľvek, to je záležitosťou príslušných úradov," povedal nováčik anglickej reprezentácie obranca Fikayo Tomori z Chelsea. "Presne o tom bolo aj stretnutie s trénerom. Aby sme vedeli, čo robiť a aký je správny postup," dodal.

"Tréner nám povedal, čo sa môže stať. A mali by sme byť na to pripravení, pretože niekedy jednoducho prídeme do krajín, kde sa niečo také nanešťastie môže stať," uviedol Tomori, ktorý si bude môcť v piatok v Edene s Anglickom v predstihu zabezpečiť postup na majstrovstvá Európy.

O tri dni neskôr Angličania nastúpia v Bulharsku, ktoré bude mať kvôli rasistickému správaniu fanúšikov v zápasoch s Českou republikou a Kosovom uzavretú časť štadióna.

Českí hráči sú presvedčení, že žiadne rasistické prejavy v Edene nehrozia. "Myslím, že sme u nás natoľko inteligentní, že nič také určite nenastane a zápas prebehne v pohode," povedal novinárom obranca Ondřej Kudela. "Diať by sa to nemalo. Chceme poprosiť fanúšikov, aby fandili slušne a v pokoji," dodal záložník Jakub Jankto.

"Futbalová asociácia, prípadne česká reprezentácia, vždy odmietala akékoľvek rasistické prejavy. Nepatrí to na žiadny štadión. V tomto smere chceme apelovať na fanúšikov, aby vytvorili pokiaľ možno len a iba športovú atmosféru na zápase," doplnil hovorca asociácie Michal Jurman.