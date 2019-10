Násilie na ženách pri pôrodoch: V týchto krajinách zažívajú rodičky fackovanie či výsmech

Viac ako tretina žien v niektorých krajinách Afriky a Ázie čelí počas pôrodu rôznym druhom násilia.

Potvrdila to štúdia, ktorú zverejnili v stredu v magazíne The Lancet. Ženy v Nigérii, Mjanmarsku, Ghane a Guinei zažili podľa zistení v zdravotníckych zariadeniach fackovanie, výsmech alebo násilné ošetrovanie. V týchto štátoch tiež zaznamenali množstvo cisárskych rezov či chirurgických zákrokov v oblasti pošvy bez súhlasu pacientok.



Štúdiu viedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá počas pôrodu sledovala približne dvetisíc žien a ďalších vyše 2600 vypočula po pôrode. Zhruba 42 percent respondentiek spomenulo fyzické alebo verbálne násilie a diskrimináciu počas pôrodu. Mladšie ženy s nižším vzdelaním čelia riziku zlého zaobchádzania a používania násilia počas procedúr. Niektoré ženy dokonca zadržali po tom, ako nemohli zaplatiť účet.