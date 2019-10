Živnostníci, pozor: Ako sa zvýšia minimálne odvody?

Máte živnosť a musíte platiť minimálne odvody? Vždy v januári sa automaticky zvyšuje základ, z ktorého sa vymeriavajú. Aj budúci rok budete odvádzať viac peňazí do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ako vzrastie najnižšie poistné?

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne stúpnu na 167,89 eura. Oproti súčasnosti to je o takmer 10 eur mesačne viac. „Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO (samostatne zárobkovo činným osobám) listom alebo do e-schránky. SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia vo februári 2020,“ pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Zdroj: Infografika Nového Času

Najnižšie odvody stúpajú preto, že ekonomika Slovenska rastie. Minimálny základ na ich výpočet tvorí 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku a tá je čoraz vyššia. Kým v roku 2017 dosiahla 954 eur, vlani prvý raz prekročila 1 000 eur.

Týka sa to aj ľudí s odkladom

Odložili ste si daňové priznanie za rok 2018? Vaša povinnosť platiť sociálne odvody sa prehodnocuje k 1. októbru a teraz závisí iba od toho, či ste vlani mali príjem z podnikania vyšší ako 5 724 eur alebo nie. Sociálna poisťovňa vám v októbri oznámi vznik alebo zánik povinného poistenia, vymeriavací základ aj výšku odvodov. Prvé poistné z nového základu treba zaplatiť do 8. novembra. Pozor! Ak ide o menej ako 167,89 eura, od februára budúceho roka musíte odvádzať presne túto sumu.

Najnižší základ na výpočet

● tvorí 50 % priemernej mzdy v predminulom roku

● priemerná mzda v roku 2018 dosiahla 1 013 €

● 50 % z tejto sumy je 506,50 €

Zdravotné poistenie

- minimálne odvody živnostníka v roku 2020 budú 70,91 €

- aj keď už odvádzate viac, nepokračujete v úhrade doterajšej sumy

- výška preddavku sa mení v januári a platí celý rok

- nájdete ju v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2018

- horná hranica neexistuje, odvody sa vymeriavajú z celého príjmu



Sociálne poistenie

- minimálne odvody živnostníka v roku 2020 budú 167,89 €

- ak teraz platíte menej, vo februári začnete odvádzať 167,89 €

- ak už platíte viac, pokračujete v úhrade doterajšej sumy

- maximálne poistné SZČO v roku 2020 bude 2 350,66 €

- sociálna poisťovňa v januári pošle listy o zmenách minimálneho a maximálneho základu





Časom ušetríte na daniach

Tzv. nezdaniteľné minimum na daňovníka sa budúci rok zvýši rýchlejšie, ako bolo dosiaľ zvykom. Parlament nedávno rozhodol, že nezdaniteľná položka vzrastie z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok. Kým za rok 2019 si základ dane znížite o 3 937 eur, za budúci rok to bude 4 414 eur. Do výsledku daňového priznania za rok 2020 sa premietne aj zníženie sadzby dane z 19 percent na 15, ktoré sa bude týkať všetkých fyzických osôb podnikateľov s obratom do 100-tisíc eur.