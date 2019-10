Hriešnik Platini sa môže vrátiť k futbalu: Som obeťou sprisahania zo strany FIFA!

Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini môže opäť pôsobiť vo svetovom futbale. V utorok mu totiž vypršal štvorročný trest, ktorý dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Platini v roku 2011 prevzal od vtedajšieho šéfa FIFA Seppa Blattera bez akéhokoľvek dokladu dva milióny švajčiarskych frankov za údajnú poradenskú činnosť. Obaja porušili etický kódex FIFA. Bývalý legendárny francúzsky reprezentant stále nevie, akým spôsobom a kedy sa vráti do futbalového diania.

"Mám nejaký nápad, čo by som mohol robiť, ale je náročné teraz o tom hovoriť," uviedol v rozhovore pre agentúru AP 64-ročný Platini a naznačil, že sa "môže vrátiť hocikam." Najbližšie voľby do štruktúr UEFA, FIFA či Francúzskej futbalovej federácie (FFF) sa však budú konať až o niekoľko rokov: "Mám čas popremýšľať o mojej budúcnosti, ak sa budem chcieť vrátiť do 'tohto sveta'."

Pred štyrmi rokmi chcel kandidovať na prezidenta FIFA, namiesto toho skončil úplne bez futbalu. "Veľmi som trpel a moja rodina ešte viac. Bolo to náročné, pretože som nevedel, čo sa deje. Zaobchádzali so mnou ako s podvodníkom, korupčníkom. Stal som sa obeťou sprisahania, či už zo strany FIFA, alebo štátneho zastupiteľstva vo Švajčiarsku. A preto som sa nestal prezidentom FIFA," uviedol Platini ešte v septembri v rozhovore pre RTS Radio.