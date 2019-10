Chorý Lukáš rukojemníkom vojny lekárov, nemocnice sa sporia, kto mu vie pomôcť: Otec má len jedinú prosbu

Dvaja sa sporia, obeťou je pacient!? Ťažko chorý Lukáš (15) s nádorom na mozgu bojuje o život, zatiaľ čo lekári sa nevedia dohodnúť, kto ho bude operovať.

Chlapec podstúpil operáciu v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), jeho rodičia si však myslia, že zákrok neprebehol správne a časť nádoru mu lekári nechali v hlave. Lukáš teraz musí bezodkladne podstúpiť ďalšiu operáciu, no lekári z NÚDCH a neurochirurgie na Kramároch nevedeli nájsť spoločnú reč a dohodnúť sa, kde sa zákrok uskutoční. Zasiahnuť musela samotná ministerka zdravotníctva Andrea Kálavská ( 42).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Lukáš bol až do tohto leta bežný tínedžer. „Začalo ho pobolievať brucho, šli sme na odber krvi, lebo sme mysleli, že má niečo so žalúdkom, a na základe toho vyšlo, že má niečo s obličkami. Poslali nás na detskú kliniku, odtiaľ na Kramáre a zistili, že má nádor v hlave,“ vysvetľuje nešťatný otec. „Operovali ho tu v NÚDCH. Bol to asi ťažký úkon a nepodarilo sa vybrať všetko,“ rozpráva s plačom o rodinnom nešťastí otec, ktorý sa snaží, aby jeho syn rozhovory o svojom zdravotnom stave nepočul.

Experti po operácii zhodnotili, že pacient je stabilizovaný a nie je potrebný neodkladný chirurgický zákrok. Po magnetickej rezonancii, ktorú mu robili o dva dni neskôr, však zistili, že z tuhej časti nádoru odstránili len minimálnu časť.

„Postup sme konzultovali s prestížnym zahraničným pracoviskom, ktoré odobrilo náš postup. Vítam, že sa prípadu ujal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vydá konečný verdikt,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela a dodal: „Nepochybili sme, poskytli sme zdravotnú starostlivosť správne, komplikácia, ktorá po operačnom zákroku nastala, je žiaľ, jedna z možných komplikácií, ktoré sa pri takomto zákroku môžu vyskytnúť,“ doplnil Kužela. Lukáš teraz potrebuje ďalšiu operáciu, a to v čo najkratšom čase.

Nevedia sa dohodnúť

Zúfalí rodičia hľadali pomoc nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Napokon sa rozhodli, že chcú, aby ich syna druhýkrát operoval neurochirurg profesor Juraj Šteňo. „Chceli sme druhú operáciu, ale chceme, aby ho operoval pán profesor, lebo je najlepšia kapacita na Slovensku. Požiadali sme o pomoc a on povedal, že musíme požiadať o transport na neurochirurgiu. Som otec a napísal som pánovi riaditeľovi, že si to riziko berieme na seba ako rodičia, nech to povolia, lebo chceme to najlepšie,“ vyslovil jedinú prosbu otec.

Problémom je však komunikácia medzi Neurocentrom NÚDCH a neurochirurgiou na Kramároch, kde pôsobí profesor Šťeňo. Tá je teraz určená pre dospelých pacientov, deti v nej však operovali desiatky rokov až do marca 2019. NÚDCH je zas určený pre deti. Riaditeľ Kužela podľa vlastných slov rešpektuje vôľu rodičov, no chce, aby chlapca do NÚDCH prišiel Šťeno zoperovať, alebo aby sa celá operácia aj starostlivosť po nej uskutočnilo na neurochirurgickej klinike.

„Pán Šteňo sa vyjadril, že na prístrojoch, ktoré máme, nie je zvyknutý pracovať, preto som sa spojil s pani riaditeľkou Univerzitnej nemocnice, je ochotná celý tím pána profesora Šteňa aj príslušné prístrojové vybavenie zapožičať na našu pôdu. Ohlas na toto už nebol,“ uviedol Kužela, ktorý nechce podstúpiť riziko, že chlapec bude po náročnej operácii prevážaný.

NÚDCH je podľa neho plne pripravený pomôcť so všetkými odborníkmi. „Kolegovia z neurochirurgickej kliniky UNB dlhé roky pomáhali pacientom aj našej nemocnici. Manažment, žiaľ, nebol v úplnom súlade s tým, čo medicína v dnešnej dobe potrebuje, ale zároveň sa prispôsoboval podmienkam, aké boli na Slovensku,“ uzavrel Kužela.

Ďalšie zdravotné problémy

Neurochirugiu Juraj Šteňo tvrdí, že NÚDCH si prístrojovo zariadil neurocentrum bez akejkoľvek koordinácie s neurochirurgickou klinikou. „Nemali sme možnosť oboznámiť sa s koncepciou Neurocentra, skrátka sme boli odstrihnutí,“ povedal Šteňo, ktorý tvrdí, že transport medzi klinikou a národným ústavom podľa neho nie je rizikový. „Takýto transport sa realizoval 25 rokov, nikto z mojich kolegov si nepamätá na jediný prípad poškodenia zdravia,“ dodáva Šteňo, ktorý tvrdí, že riešenie je jednoduché. „Riešením je to, aby sme urobili to, čo sme robili 25 rokov. Prijali by sme chlapca a o všetko by sme sa postarali,“ povedal Juraj Šteňo.

Ako informoval, dieťa má aj ďalšie zdravotné problémy a nemôže byť len v starostlivosti internistov z Neurochirurgickej kliniky. „Môže byť odoperované, ale potom musí byť presunuté do NÚDCH. Pri tých všetkých ochoreniach sa, bohužiaľ, bude treba modliť, aby to všetko dobre dopadlo, aby to všetky ostatné orgány zniesli,“ uzavrel Šteňo.

Zasiahla ministerka Otvoriť galériu Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská Zdroj: TASR

Do celého konfliktu napokon zasiahla ministerka Kalavská, ktorá vyjadrila poľutovanie nad bojom medzi neurochirurgiami, na ktorý doplácajú pacienti. „Pacientovi, matke aj rodine by sa malo ponúknuť najlepšie riešenie. Pre mňa ako pre ministra je nekceptovateľné, aby po Slovensku obehávali MR snímky mozgu detí. Nemôže sa to diať, považujem to za hrubé porušenie lekárskej etiky a nedovolím, aby sa toto niekedy v budúcnosti opakovalo,“ povedala na tlačovej konferencii a Lukášovej matke ponúkla na výber, či svojho syna nechá previezť do pražskej Fakultnej nemocnice v Motole, alebo ho nechá na Kramároch.

„Nikto nemá takých špecialistov ako NÚDCH, lekári však budú rešpektovať rozhodnutie matky, ak sa rozhodne dať ho previezť na neurochirurgiu,“ uzavrela s tým, že túto možnosť považuje za rizikovú. Riaditeľka UNB Renáta Vandriaková potvrdila, že ponuka, aby si Juraj Šteňo z Neurochirurgickej kliniky nemocnice L. Dérera zobral tím a prístroje do NÚSCH, naďalej trvá. Kalavská zároveň odvolala Juraja Šteňa z postu hlavného odborníka, pričom argumentovala tým, že nedovolí, aby boli pacienti takýmto spôsobom zneisťovaní.