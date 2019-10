Kucherenko sa opäť dala vylepšiť: Kvôli zákroku musela do nohavičiek

Stále jej nestačí! Modelka Silvia Kucherenko (37) je známa tým, že jej nezáleží na tom, čo si o nej ostatní myslia, a ako vyzerá. Nedávno sa vybrala do salónu, kam prišla so šokujúcou informáciou. „Našla som si tukové bunky. Jem veľa sladkého, som pribrala a už sa na to nemôžem pozerať,“ znela jej prvá veta hneď medzi dverami. Silvia sa totiž netají faktom, že sa jej páčia extrémne chudé ženy a sama im môže ísť príkladom. Aj napriek tomu však nakoniec skončila pod mašinkou, ktorá jej „faldíky“ poriadne prevetrala.

