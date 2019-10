Marek Penksa hral v Bundeslige, dnes trénuje deti: Po rozvode nastal v jeho živote zvrat

Hrával s najväčšími hviezdami svetového futbalu. Marek Penksa (46) z Veľkého Krtíša začal ako tínedžer hrávať v prestížnej nemeckej Bundeslige, kde dostal prezývku Turbo Zwerg (Turbo-trpaslík).

Prešiel známymi európskymi klubmi, založil si rodinu a po návrate na Slovensko si pokojne mohol užívať futbalový dôchodok. Lenže prišiel rozvod, kde ho exmanželka podľa jeho slov obrala o väčšinu peňazí, a tak kopačky na klinec nezavesil. Trénuje deti v Dukle Banská Bystrica, pričom mu radosť robí najmä syn Marco (10), ktorý sa vydal po jeho šľapajách.

Futbal fascinoval Mareka od detstva. Starší bratia ho zobrali ako 6-ročného na tréning a napriek nesadnúcim kopačkám sa zapáčil trénerovi Jozefovi Pažitkovi. Do Dukly Banská Bystrica prestúpil, keď mal 12 rokov. „Bolo to ťažké, bol som preč od rodiny a na internátoch som si poplakal,“ ozrejmil Veľkokrtíšan. Pod trénerom Petrom Benedikom sa stal majstrom Československa v dorasteneckej lige a v šestnástich aj majstrom Európy.

Z bystrického A-čka napokon prestúpil do bundesligového Frankfurtu. „Športovci, ktorých som mal na plagátoch v izbe, zrazu sedeli vedľa mňa v šatni. Zarábali obrovské peniaze, no boli dobrosrdeční a prijali ma,“ zaspomínal Penksa, ktorý vtedy trénoval štyrikrát denne. Jeho kvalít si všimli skauti FC Barcelona, ktorí ho pozvali do kempu.

Obliekal aj dres Dynama Drážďany, ktorému pomohol v záchrane v bundeslige a potom prestúpil do Grazu, odkiaľ zamieril do Rapidu Viedeň, kde okúsil atmosféru Ligy majstrov či Pohára UEFA. „Futbal mi umožnil spriateliť sa so skvelými ľuďmi,“ povedal Marek, ktorý sa po 16 rokoch vrátil na Slovensko a tešil sa na rodinný život.

Život po rozvode

Mnohí by si mysleli, že po pôsobení v známych kluboch už nebude musieť Penksa nikdy pracovať, lenže opak je pravdou. Zvrat prišiel nastal po rozvode. „Dostal som od života facku a ponaučenie, že nie je všetko tak, ako si človek naplánuje. Manželstvo sa mi rozpadlo a prišiel som o časť majetku, ale ani to ma nepoložilo. Najkrajšie, čo z toho vzťahu vzišlo, je dcéra Bianca,“ povedal futbalista.

Po pôsobení v Prešove si vyskúšal materskú dovolenku so synom Marcom, ktorého mal s novou partnerkou. Potom hral nižšie súťaže. Nikdy ho nezlákal alkohol či gamblerstvo a jeho jedinou radosťou boli výkonné autá. „Mal som úchylku v rýchlych autách a zostala mi dodnes,“ s úsmevom uviedol Penksa, ktorý sa namiesto užívania života musí obracať. Vedie deti v Dukle Banská Bystrica a voľný čas venuje synovi. „Je lepší, ako som bol ja v jeho veku,“ uzavrel Penksa.

Marek Penksa (46)

- (* 4. august 1973, Veľký Krtíš)

- Výška: 1,72 m

- Prezývka: Turbo Zwerg (Turbotrpaslík)

- Pozícia: záložník

Toto je môj miláčik

Merecedes-Benz CLS Kupé Otvoriť galériu Marek si užíva jazdu upraveným Mercedesom. Zdroj: Denisa Horváthová

Marek si výkonný nemecký sedan polepil fóliami a nechal upraviť firmou Mansory, ktorá pri vrcholnej verzii CLS 63 AMG dokáže zvýšiť výkon na 631 koní.

Penksové autá