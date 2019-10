Chlapec potrebuje operáciu (15), bratislavskí neurochirurgovia sa však sporia o liečbu pacientov

Neurocentrum Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) a Neurochirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na bratislavských Kramároch sa sporia o liečbu pacientov.

Problém eskaloval po tom, čo 15-ročný pacient urgentne potrebuje reoperáciu. Obe strany vyzvali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby situáciu riešila. "Keďže táto situácia nie je ľahká pre všetkých zúčastnených a v hre je osud nielen tohto pacienta, ale aj ďalších, chcel by som touto cestou veľmi pekne poprosiť ministerku zdravotníctva o stanovisko," uviedol generálny riaditeľ národného ústavu Ladislav Kužela s dôvetkom, že tím NÚDCH je pripravený prípad riešiť.

Mladého chlapca operovali s nálezom na mozgu ešte v júli. Je však potrebná jeho reoperácia. Šéf NÚDCH trvá na tom, že pracovníci ústavu postupovali pri zákroku správne, čo potvrdilo aj prestížne zahraničné pracovisko. Pacienta by mal operovať neurochirurg Juraj Šteňo. Musia ho však previezť medzi dvoma budovami, čo Kužela zamietol s odôvodnením, že pre chlapca bude presun medzi klinikami "priveľmi rizikový". Matka chlapca pred médiami uviedla, že si operáciu syna želá aj napriek tomu, že pri prevoze existuje riziko.

NÚDCH ponúka dve riešenia situácie. Buď neurochirurg Juraj Šteňo príde operovať na detskú kliniku, kde mu poskytnú ním žiadané špecializované pracovné nástroje a zoperuje pacienta, alebo ho zoperujú na klinike pre dospelých. Detský ústav si však dáva podmienku, aby sa na tom istom pracovisku následne realizovala aj starostlivosť o chlapca.

Na situáciu reagovali aj neurochirurgovia. Tí adresovali ministerke Kalavskej list, v ktorom argumentujú tým, že riziko prevozu považujú za zámienku toho, aby "deti nemohli byť operované na našej etablovanej klinike s desiatkami rokov skúseností s operáciami komplikovaných detských stavov". Neurochirurgovia pripomenuli, že operácie detí na pracovisku boli od zeleného stola zastavené na jar tohto roku, keď vzniklo v NÚDCH neurocentrum, ktoré liečbu detských neurochirurgických pacientov "monopolizuje a rodičom odmieta poskytnúť súčinnosť, ak si pre svoje dieťa vyberú iného poskytovateľa".

Neurochirurg Šteňo v pondelok v reakcii zdôraznil, že neurocentrum NÚDCH vzniklo bez "akejkoľvek" účasti zamestnancov kliniky na Kramároch, ktorí deti s ochoreniami mozgu operovali desaťročia. Trvá preto na tom, aby sa operácie realizovali tak ako doposiaľ. "Riešením je, aby sme urobili to, čo sme robili 25 rokov. Prijali by sme chlapca a o všetko by sme sa postarali," komentoval s dôvetkom, že následne by mal byť pacient presunutý do NÚDCH.

Na otázku TASR, či by bol ochotný operovať pacienta s vyhovujúcimi prístrojmi na pôde NÚDCH, Šteňo súhlasil. Takáto možnosť mu však podľa jeho vyjadrenia nebola oficiálne ponúknutá.

Ministerka sa k prípadu vyjadrí ešte v pondelok.