Robert Vittek pre bolesti kolien takmer skončil s kariérou omnoho skôr

Bývalá futbalová hviezda Robo Vittek skončila tento rok veľkolepo s kariérou. Od športu však neodchádza. Aké sú jeho top momenty kariéry, prečo mohol skončiť už omnoho skôr, ako vyzerajú jeho dni a prečo sa rozhodol spolupracovať s klinikou liečby bolesti PAIN Clinic?

Svoju profesionálnu kariéru začal Robo Vittek v roku 1999 v Slovane Bratislava. Tento rok, presne po dvadsiatich aktívnych futbalových rokoch, skončil s kariérou. Aj napriek početným zraneniam toho vo futbale dosiahol naozaj veľa a je na seba patrične hrdý. Rád spomína na momenty, keď vyhrali Nemecký pohár alebo sa stali majstri Slovenskej ligy. Vrchol však prišiel na Majstrovstvách sveta.

„To je najviac, čo sa dá dosiahnuť, zúčastniť sa Majstrovstiev sveta. Mne sa tam podarilo dať aj štyri góly úradujúcim majstrov sveta Talianom, to bolo niečo úžasné,“ povedal bývalý futbalista Robo Vittek.

Pre zranenie takmer skončil s futbalom

Pre väčšinu športovcov sú najväčším strašiakom zranenia. Nie je to inak ani v prípade Roba Vitteka, ktorý mal veľké problémy s kolenami. „Mal som operácie a plastiky oboch kolien. Operácia chrupavky už mnohým ukončila kariéru a čakala aj mňa. Vyhľadal som odborníkov po celom svete. Na Slovensku, v Nemecku, v Amerike. A práve v Kalifornii som u špecialistu podstúpil operáciu chrupavky. Tamojší doktor mi predĺžil kariéru o nejakých štyri, päť rokov. Odobral mi krvnú plazmu, vyčistil to tam a urobil obstrek,“ spomína Vittek. Pre spoluprácu s klinikou na liečbu bolesti PAIN Clinic sa rozhodol pretože poskytuje liečbu krvnou plazmou, ktorú podstúpil v Amerike. „ Ako som povedal, PRP obstrek kolena mi pomohol. A som presvedčený, že dokáže pomôcť aj iným ľuďom s bolesťami kolien. Túto metódu liečby na Slovensku ponúka PAIN Clinic v Bratislave. Preto som sa rozhodol s nimi spolupracovať.“

Podľa neho je zo všetkého najdôležitejšia regenerácia, lebo keď s futbalom začínal, žiadna nebola. „Mňa osobne preťažovali viac, lebo som nad chlapcami vynikal a veľmi skoro som skočil do toho dospelého futbalu. Už v 15 alebo 16 som začal a to telo si neskôr vyžiadalo za to daň,“ myslí si.

Na manažérskej stoličke?

Dnes sú Robove dni diametrálne odlišné od tých futbalových. Snaží sa čo najviac zapájať do rôznych športových aktivít, spolupracuje aj so športovým olympijským hnutím. Už sa predviedol aj ako spolu komentátor a pri športe chce rozhodne zostať.

„Idem študovať na dva roky na UEFA, kde vznikol unikátny projekt pre bývalých futbalistov reprezentantov. Budem sa tam venovať marketingu a manažmentu. Mám tam skvelých spolužiakov. Bude to pre mňa nová skvelá skúsenosť,“ dodal Robert Vittek v rozhovore pre kliniku liečby bolesti Pain Clinic.