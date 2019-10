Dramatické chvíle v Rumunsku: Nákladné plavidlo narazilo do výletnej lode so Slovákmi

Dovolenka na lodi sa v krátkom čase zmenila na drámu. Podľa našich informácií pri rumunskom meste Tulča narazilo nákladné plavidlo do výletnej lode Prinzessin Isabella, ktorá má slovenskú a ukrajinskú posádku.

K zrážke došlo v sobotu okolo ôsmej ráno, práve v čase, keď nemeckí pasažieri raňajkovali. Náraz bol podľa zdroja Nového Času taký silný, že pripomínal výbuch. Otvoriť galériu Poškodených je 8 kajút. Zdroj: tip „Nákladná loď Blue Star 2 narazila do výletnej lode Prinzessin Isabella. Traja cestujúci mali povrchové zranenia z popadaných vecí a rozbitého skla v kabínach. Jednu pani odviezla sanitka do nemocnice pre problémy so srdcom. Členom slovenskej posádky sa, našťastie, nič nestalo,“ povedal zdroj Nového Času, ktorý si neželá byť menovaný.

Škody na výletnej lodi sú veľké, horné kabíny v strede plavidla boli zničené.uzavrel náš zdroj. Haváriu pre rumunské médiá potvrdil Dan Ichim z prístavu v Tulči.