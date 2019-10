Návrat Mazureka do parlamentu: Po rasistických narážkach sa ešte aj nabalí!

Člen Kotlebovej ĽSNS Milan Mazurek (25) opätovne mieri do Národnej rady. Tentoraz ako asistent poslanca Mariána Chmelára (59), ktorý v parlamente nahradil Milana Uhríka (34). Mazurek prišiel o poslaneckú stoličku po tom, čo ho Najvyšší súd odsúdil pre rasistické reči o Rómoch za extrémizmus.

Najvyšší súd ho odsúdil začiatkom septembra za jeho vyjadrenia v žilinskom rádiu Frontinus ešte z roku 2016. Mazurek vtedy označoval Rómov ako asociálov, ktorí vyciciavajú štát a hovoril aj o „cigánskom“ terore. Poslanec ĽSNS tak za úmyselný trestný čin automaticky prišiel o mandát a dostal aj finančnú pokutu vo výške 10-tisíc eur.

Teraz sa do parlamentu vracia ako asistent nového zákonodarcu Mariána Chmelára a navyše dostane aj mimoriadne štedrý plat. Informoval o tom spravodajský portál aktuality.sk. Ako asistent zarobí mesačne približne 2 700 eur, k tomu dostane aj odstupné vo výške dvoch poslaneckých platov. Na 10-tisícovú pokutu si tak môže našetriť veľmi rýchlo. Podľa Petra Weisenbachera z Inštitútu ľudských práv je Mazurekov návrat znevážením súdneho verdiktu v etickej rovine.

„Je to absolútne legálne, pretože poslanecký asistent nemusí spĺňať podmienku, že nebol právoplatne odsúdený. Samozrejme, z etického hľadiska je to veľmi pochybné. Je to pokus o znevažovanie rozhodnutia súdov a snaha kotlebovcov povedať, že oni sú nad platnými pravidlami, nad zákonmi a môžu si to dovoliť spraviť,“ povedal Weisenbacher pre denník Pravda.