Nový prírastok u jedného z najsexi párov Hollywoodu: Sú z nich trojnásobní rodičia!

Herec Ryan Reynolds sa stal trojnásobným otcom. Jeho manželka, herečka Blake Lively, porodila ich tretieho spoločného potomka pred viac ako dvoma mesiacmi.

Dvojica zatiaľ pôrod skrývala a nezverejnila doteraz ani pohlavie posledného z potomkov. Majú spolu už dve dievčatká James a Inez. Staršia dcérka prišla na svet pred štyrmi rokmi a mladšia pred dvoma. Tajnosti okolo identity detí sú obľúbenou hrou Ryana Reynoldsa s médiami. Keď sa narodila James, v rozhovoroch dlho tajil jej pohlavie.

Potom sa preriekol, keď použil zámeno "ona". Netrvalo dlho a prezradil jej netradičné meno - James. To je častejšie používané skôr u chlapcov. V prípade Inez to bolo podobné. Ako vidno, ani u tretieho dieťaťa sa jeho stratégia nezmenila. Hviezdny herec si o desať rokov mladšiu Blake vzal v roku 2012. Je to Ryanova druhá manželka. S prvou manželkou Scarlett Johansson bol ženatý v rokoch 2008 až 2011.