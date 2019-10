Sajfa s rodinou na prechádzke, ale niečo tu nesedí: Vedia, že porušujú zákaz?!

Nevedia čítať? Moderátor Matej Sajfa Cifra (40) zverejnil na svojom internetovom profile snímku, na ktorej je vidno, ako si aj s manželkou užívajú slnečný jesenný deň na bratislavskom Slavíne.

Dvojica sa totiž vybrala nielen na vychádzku so svojím najväčším pokladom - dcérkou Sárou, ale aj s ich milovanou štvornohou kamarátkou Molly. Spíker si však zrejme neuvedomil, alebo nechcel vidieť, že aj so svojou polovičkou Veronikou (30) porušujú zákon!

Sajfa a Veronika sa pasujú do role vzdelaných a rozhľadených ľudí, ako sa však zdá, tabuľu so zákazom vodenia psov odignorovali mihnutím oka. Keď sa totiž nedávno vybrali na prechádzku s novorodenou dcérkou a ich milovaním psíkom Molly, na nejaké upozornenia či zákazy nebrali ohľad. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si však pre čas strávení spolu nevybrali práve bratislavský Slavín.

Na spomínané miesto je totiž zakázané vodiť psov, no ani jeden z dvojice sa nad týmto zrejme dlho nezamýšľal. Snímkou z rodinnej idylky sa pritom pochválil samotný moderátor na svojom internetovom profile. „Dievčenský gang. Pekný víkend všetkým ľuďom dobrej vôle,“ napísal Sajfa.